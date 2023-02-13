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Türkiye Gaziantep'teki kahraman hemşireyi konuşuyor! Deprem anında kaçmak yerine hastalarına koştu

Kahramanmaraş depremi, Gaziantep'te de şiddetli bir şekilde hissedildi. Depreme hastanede görev yaptığı anda yakalanan hemşire Şeyma Alakuş, herkesin dışarı kaçtığı anda hastalarının yardımına koştu. Hastaların tahliyesini sağlayan hemşirenin görüntüleri izleyenleri duygulandırdı.

Türkiye Gaziantep'teki kahraman hemşireyi konuşuyor! Deprem anında kaçmak yerine hastalarına koştu
Ekleme: 13.02.2023 - 00:11 Güncelleme: 13.02.2023 - 00:32 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Gaziantep'teki kahraman hemşireyi konuşuyor! Deprem anında kaçmak yerine hastalarına koştu
6 Şubat gecesi saat 04.17 Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem, Gaziantep'te çok şiddetli bir şekilde hissedildi.

10 ilde etkili olan depreme ilişkin çıkan yeni görüntüler, depremin boyutunu gözler önüne sererken, Gaziantep'teki İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nde kayda geçen görüntü, izleyenleri duygulandırdı.

Türkiye Gaziantep'teki kahraman hemşireyi konuşuyor! Deprem anında kaçmak yerine hastalarına koştu

TRT Haber'de yer alan habere göre; Gaziantep'teki İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nde görevli Pediatri hemşiresi Şeyma Alakuş, deprem anında hastalarını kurtarmak için hastane koridorlarında canla başla koşturdu.

Türkiye Gaziantep'teki kahraman hemşireyi konuşuyor! Deprem anında kaçmak yerine hastalarına koştu

Genç hemşire, binadan tahliye ettiği hastaları bırakıp başka hastalar için tekrar hastaneye girdi.

Türkiye Gaziantep'teki kahraman hemşireyi konuşuyor! Deprem anında kaçmak yerine hastalarına koştu

O anlar hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Türkiye Gaziantep'teki kahraman hemşireyi konuşuyor! Deprem anında kaçmak yerine hastalarına koştu

Türkiye Gaziantep'teki kahraman hemşireyi konuşuyor! Deprem anında kaçmak yerine hastalarına koştu



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Türkiye Gaziantep'teki kahraman hemşireyi konuşuyor! Deprem anında kaçmak yerine hastalarına koştu
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