TOKİ 10 ili vuran deprem felaketinde sınavı geçti! 133 bin 759 konut ayakta durdu .

TOKİ'nin, 9 saat arayla önce 7,7, sonra 7,6 büyüklüğündeki depremin yaşandığı Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'ın da aralarında bulunduğu 10 ilde 133 bin 759 konut yaptığı öğrenildi. Depreme dayanıklı radye temel üzerine kurulu konutlardan hiçbirinin asrın felaketinde yıkılmadığı ve kullanılamaz hale gelmediği tespit edildi. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla bir yıl içerisinde deprem bölgesini yeniden inşa edecek TOKİ, şimdiye kadar ürettiği konutlarla son yılların en büyük depreminde olumlu sınav vermiş oldu. Bakanlık, Valiliklere 'TOKİ konutlarında oturan vatandaşların evlerine girebileceği' yazısını gönderdi.Son yılların en büyük depremini yaşayan Türkiye, asrın felaketi karşısında yaraların sarılması için canla başla mücadele ediyor. 10 ili etkileyen Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde ve Elbistan Merkezli 7.6 büyüklüğünde iki deprem sonrasında 1509 artçı depremle 6 bin 444 binanın çöktü ya da ağır hasar aldı. Deprem bölgesine giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konutların yeniden yapılmasıyla ilgili 'Hedefimiz 1 yıl içinde diğer felaket yaşadığımız illerde nasıl toplu konut operasyonları yaptıysak 10 ilde de bunları gerçekleştireceğiz' diyerek TOKİ'yi işaret etti.Depremin hasar verdiği 10 ildeki TOKİ tarafından bu tarihe kadar kaç konut yapıldığını ve son durumunu araştırıldı. TOKİ depremin merkezi Kahramanmaraş'ta 5 bin 545, Hatay'da 8 bin 18, Osmaniye'de 3 bin 323, Malatya'da 20 bin 605, Şanlıurfa'da 17 bin 261, Diyarbakır'da 20 bin 912. Gaziantep'te 27 bin 947, Adıyaman'da 7 bin 65, Adana'da 21 bin 154, Kilis'te ise 1929 olmak üzere toplam 133 bin 759 konut yaptı. 10 ilde 133 bin 759 konutun yanı sıra bu illerde, cami, okul ve güvenlik güçleri için birçok bina da inşa edildi..TOKİ asrın felaketi karşısında başarılı bir sınav verdi. Hiçbiri yıkılmayan TOKİ binalarının hepsi oturabilir durumda kaldı. TOKİ'nin binaları depreme dayanıklı radye temel üzerine kurduğu öğrenildi. TOKİ'nin deprem yaşayan şehirlerinden Gaziantep İslahiye ve Nurdağı'ndaki konutlarını vatandaşlara teslim etme hazırlığında olduğu bildirildi..Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, hasar tespit çalışmalarında TOKİ konutlarında hiçbir hasar olmadığını tespit etti. Bakanlık, 10 il Valilik ve Kaymakamlıkları TOKİ konutları sakinlerinin evlerine girebileceğini belirten yazı gönderdi.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin bir yandan enkaz hasar tespit çalışmalarını yürüttüğü, diğer yandan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimat doğrultusunda yeni yapılacak binalara ilişkin çalışmalara hızla başladığı öğrenildi.Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Hüsnü Korkmaz, TOKİ binalarının depreme nasıl dayanıklı kaldığıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. TOKİ tarafından yapılan binaların yıkılmayacağını çünkü tünel kalıp olarak yapıldığını belirten Prof. Dr. Korkmaz 'Bütün taşıyıcı sistem perde duvarlardan oluşmaktadır. Tünel kalıp yapılırsa binalar depremde yıkılmaz. TOKİ tarafından da bu yöntem kullanılmıştır. Zaten yektin inşaat mühendisleri tarafından deprem bölgelerine uygun beton ve donatı kullanarak temelin de buna göre yapılmasıyla hiçbir binanın yıkılması beklenmez. Binaların içindeki tuğla ya da duvarların hasar görmesi depremlerde beklenir ancak hiçbir binanın tamamen yıkılması beklenmez' dedi.Deprem bölgesinde bulunan mecvut TOKİ konutları, bu konutların hiçbirinde yapısal bir hasar olmadı. Bazı taşıyıcı olmayan iç tuğla duvarlarda çok önemli olmayan kısmi çatlaklar oluşanlar var herhangi bir can kaybı ve binalardan kaynaklı yaralanma bize bildirilmedi. Bizzat site yönetimlerinden bilgi alındı.İl Toplam Konut SayısıMalatya 20.605Osmaniye 3.323Şanlıurfa 17.261Diyarbakır 20.912Gaziantep 27.947K.Maraş 5.545Adıyaman 7.065Adana 21.154Kilis 1.929Hatay 8.018TOPLAM 133.759