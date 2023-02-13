Ticaret Bakanlığı'ndan fahiş fiyata çorba satan tesise milyonluk ceza

Büyük felaketin etkilediği bölgelerde mücadele devam ediyor.Deprem döneminde yağmacılardan provokasyonlara, dezenformasyondan fırsatçılığa kadar birçok şeye şahit olundu.Konuya bir örnek de, depremin merkez üssü Kahramanmaraş yolu üzerindeki dinlenme tesisinden geldi.Vatandaşlar Kahramanmaraş'a yardım getirirken dinlenmek için girdiği tesiste hayatlarının şokunu yaşadı.Türkiye en hassas dönemlerinden birini yaşarken, bahse konu tesis, bir çorbanın fiyatını 80-240 TL arasında sattı.Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışını tespit ederek harekete geçti.Tespit sonucu işletmeye 1 milyon 860 bin TL idari para cezası verildi.Bakanlık tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:'Ülkemizde yaşanan büyük depremin ardından, deprem bölgelerine yardım götüren ya da deprem bölgesinden yurdumuzun diğer bölgelerine gitmeye çalışan vatandaşlarımıza bir yol üzeri dinlenme tesisi işletmesinin fahiş fiyatla çorba satışı yaptığına dair sosyal medyada görüntüler yer almıştır. Ayrıca bu işletmeyle ilgili Bakanlığımıza çok sayıda şikayet başvuruları ulaşmıştır. Ticaret İl Müdürlüğümüzce fahiş fiyat ve fiyat etiketi yönetmeliği kapsamında yapılan denetimlerde bahse konu yol üzeri dinlenme tesisi işletmesine toplam 1 milyon 860 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Bu minvalde Ticaret Bakanlığımızın denetimleri aralıksız devam etmektedir.'