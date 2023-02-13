Şırnak'ta 14 nokta 'Geçici Güvenlik Bölgesi' ilan edildi

Şırnak Valiliği, Şırnak il merkezi, Cizre, Silopi, Uludere, Güçlükonak ve Beytüşşebap ilçelerinde 14 bölgenin 15 gün süreyle 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.Açıklamada, 'Şırnak Valiliği 13 Şubat 2023 tarihli ve 8308 karar sayılı kararınca; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden; Şırnak ili merkez, Cizre, Silopi, Uludere, Güçlükonak, Beytüşşebap ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı, Bestler Dereler, Kurt Dağı, Kureşin, Karaçalı Tepe, Kel Mehmet Dağı, Serin Vadi, 2 bin 88 Rakımlı Tepe, Küçük Su Yatağı, Gabar Dağı, Altın Dağ, İncebel Dağ, Oymakaya, Tanin Tanin Bölgesinde, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkûr bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 15 Şubat dahil 2023 - 01 Mart dahil 2023 tarihleri arasında 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiştir. Bahse konu bölgelere, vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri bakımından girmeleri yasaklanmıştır' denildi.