  • USD: 18,83 - 18,87
  • EURO: 20,16 - 20,19
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Senegal, deprem bölgesine kurtarma ekibi gönderdi

30 kişilik ekibi taşıyan uçak, Dakar'dan hareket etti. Ekip sorumlusu Sall, "Her türlü zorluğa hazırız, Türk halkının yanındayız" derken, Büyükelçi Sağman, "İnşallah Türkiye'de canlar kurtaracaksınız" diye konuştu.

Ekleme: 13.02.2023 - 12:24 Güncelleme: 13.02.2023 - 12:26 / Editör: Ozge Selin
Senegal, deprem bölgesine kurtarma ekibi gönderdi
Türkiye'ye arama kurtarma ekibi gönderenler listesine Senegal de eklendi.

Senegal İtfaiyesi'nden 30 kişlik ekip, Dakar Blaise Diagne Uluslararası Havalimanı'ndan hareket etti.

Ekibi taşıyan uçak, TSİ 10.50'de Adana Havalimanı'na inmek üzere havalandı.

Hatay'daki çalışmalara katılacaklar
Adana'dan kara yoluyla Hatay'a gidecek ekip, oradaki arama kurtarma çalışmalarına katılacak.

Ekip sorumlusu Djibril Sall, kurtarma ekibinin 2012'den bu yana Senegal İtfaiyesi bünyesinde çalıştığını söyledi.

'Türk halkının yanındayız'
Sahra Altı Afrika'da bu alandaki en donanımlı ekip olduklarını söyleyen Sall, Senegal'de çökmeye bağlı tüm arama kurtarma çalışmalarının kendileri tarafından yürütüldüğünü kaydetti.

Sall, sahadaki zor şartların kendilerini korkutmadığının altını çizerek, 'Tek dileğimiz hâlâ enkaz altındaki canlara ulaşmak. Her türlü zorluğa hazırız, Türk halkının yanındayız.' dedi.

'İnşallah Türkiye'de canlar kurtaracaksınız'
Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği'ne atanan Nur Sağman da ekip sorumlusu Sall'e Türk bayrağı vererek, başarı dileklerini iletti:

'Gerçekten sizleri karşımda görünce çok duygulandım. Sizler Türkiye-Senegal dostluğunun simgesisiniz. İnşallah Türkiye'de canlar kurtaracaksınız. Yolunuz açık olsun.'

Sağman, ekibi uçağa kadar uğurladı.

Senegal, deprem bölgesine kurtarma ekibi gönderdi


GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
248 saat sonra kurtarılan Aleyna'nın sağlık durumunu doktoru açıkladı
Şanlıurfa'da depremde ağır hasar alan binaların yıkımına başlandı
Tele1 sunucusu depremzedelere yardıma koşan kadın gönüllülere nefret kustu
İl il hasar tablosu açıklandı! Hasar tespit çalışmaları tüm hızıyla sürüyor
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye'yle anlaşmazlıklarımızı çözebiliriz
Devlet Bahçeli Vakfı, 11 çocuğun sorumluluğunu üstlenecek
Avustralyalı gazeteci: Dünyanın hiç bir yerinde böyle misafirperver insanlar görmedim
Kahramanmaraş’ta 248. saatte 1 kişi sağ çıkarıldı!
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Gördüğümüz en korkunç felaket
Asrın felaketinde 11'inci gün: 35 bin 418 canımızı yitirdik
Türkiye’yi ağlatan kavuşma: Deprem enkazından kedinin miyavlamasıyla kurtuldu!
Sosyal medyada tartışılan binanın müteahhidi: Kesinlikle deprem yönetmeliğine uygun
Kahramanmaraş'ta toplu mezara dönen Ebrar Sitesi müteahhiti aranıyor
Terör destekçilerinden insanlık dışı manzara! Avrupa’nın beslediği PKK yandaşları depremzedelere gelecek yardımları ateşe verdi
Dolandırıcıların konteyner planı! Deprem yardım paralarına göz diktiler
Babasının depremde ölmeden önceki son siparişini görünce kahroldu: Genç kızın paylaşımı yürekleri dağladı
Ünlü İngiliz DJ Ant Payne canlı yayında depremle dalga geçti: Ülke ayağa kalktı
Yıkılan binanın müteahhidi tekneyle yurtdışına kaçarken yakalandı
Türkiye Tek Yürek kampanyasında ne kadar yardım bağış toplandı? AFAD ve Kızılay’a depremzedelere yardım için rekor bağış miktarı
Arnavutluk Başbakanı Rama’dan 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına bağış: “Erdoğan'ın bizler için yaptıklarını unutmadık'
Naci Görür'den büyük depremler sonrası üç bölgeye uyarı: Faylara stres transferi olmuş olabilir

Naci Görür'den büyük depremler sonrası üç bölgeye uyarı: Faylara stres transferi olmuş olabilir

Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? İşte son tahminler

Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? İşte son tahminler

Deprem sonrası yapılan beton testlerinde korkunç sonuçlar

Deprem sonrası yapılan beton testlerinde korkunç sonuçlar

NASA duyurdu: FINDER Türkiye'de kullanıldı! Bakın enkazdaki kalp atışını nasıl buluyor?

NASA duyurdu: FINDER Türkiye'de kullanıldı! Bakın enkazdaki kalp atışını nasıl buluyor?

Tüm felaketlere şahitlik etti: Dünyanın elle yapılan en büyük tüneli

Tüm felaketlere şahitlik etti: Dünyanın elle yapılan en büyük tüneli

Köyü ortadan ayıran yarık: Evler yerle bir oldu

Köyü ortadan ayıran yarık: Evler yerle bir oldu