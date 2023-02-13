Senegal, deprem bölgesine kurtarma ekibi gönderdi
30 kişilik ekibi taşıyan uçak, Dakar'dan hareket etti. Ekip sorumlusu Sall, "Her türlü zorluğa hazırız, Türk halkının yanındayız" derken, Büyükelçi Sağman, "İnşallah Türkiye'de canlar kurtaracaksınız" diye konuştu.
Türkiye'ye arama kurtarma ekibi gönderenler listesine Senegal de eklendi.
Senegal İtfaiyesi'nden 30 kişlik ekip, Dakar Blaise Diagne Uluslararası Havalimanı'ndan hareket etti.
Ekibi taşıyan uçak, TSİ 10.50'de Adana Havalimanı'na inmek üzere havalandı.
Hatay'daki çalışmalara katılacaklar
Adana'dan kara yoluyla Hatay'a gidecek ekip, oradaki arama kurtarma çalışmalarına katılacak.
Ekip sorumlusu Djibril Sall, kurtarma ekibinin 2012'den bu yana Senegal İtfaiyesi bünyesinde çalıştığını söyledi.
'Türk halkının yanındayız'
Sahra Altı Afrika'da bu alandaki en donanımlı ekip olduklarını söyleyen Sall, Senegal'de çökmeye bağlı tüm arama kurtarma çalışmalarının kendileri tarafından yürütüldüğünü kaydetti.
Sall, sahadaki zor şartların kendilerini korkutmadığının altını çizerek, 'Tek dileğimiz hâlâ enkaz altındaki canlara ulaşmak. Her türlü zorluğa hazırız, Türk halkının yanındayız.' dedi.
'İnşallah Türkiye'de canlar kurtaracaksınız'
Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği'ne atanan Nur Sağman da ekip sorumlusu Sall'e Türk bayrağı vererek, başarı dileklerini iletti:
'Gerçekten sizleri karşımda görünce çok duygulandım. Sizler Türkiye-Senegal dostluğunun simgesisiniz. İnşallah Türkiye'de canlar kurtaracaksınız. Yolunuz açık olsun.'
Sağman, ekibi uçağa kadar uğurladı.
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