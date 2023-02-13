Meteoroloji'den deprem bölgesi ve Türkiye geneli hava durumu açıklaması

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7,7 büyüklüğündeki depremden en çok etkilenen Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman'da kar, Hatay, Osmaniye ve Adana'daki hava durumu raporunu yayımladı!Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.ADANA °C, 14°CAz bulutluANTALYA °C, 16°CAz bulutluHATAY °C, 12°CAz bulutluK.MARAŞ °C, 5°CAz bulutluAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 6°CAz bulutluGAZİANTEP °C, 7°CAz bulutluSİİRT °C, 5°CAz bulutluŞANLIURFA °C, 8°CAz bulutluParçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, Ardahan çevreleri ile Kars'ın kuzey kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.ELAZIĞ °C, 2°CParçalı ve az bulutluERZURUM °C, -8°CÇok bulutluKARS °C, -7°CÇok bulutlu, kuzey çevreleri aralıklı ve hafif kar yağışlıMALATYA °C, -1°CParçalı ve az bulutluÇok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Tokat, Samsun ve Ordu çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Artvin çevreleri ile Rize'nin iç ve doğu kesimlerinde kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.AMASYA °C, 6°CÇok bulutluSAMSUN °C, 6°CÇok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıTOKAT °C, 2°CÇok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlıTRABZON °C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.ANKARA °C, 5°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 4°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, -3°CParçalı ve az bulutluSİVAS °C, -3°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Düzce çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.BOLU °C, 3°CParçalı ve çok bulutluDÜZCE °C, 6°CÇok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlıKASTAMONU °C, 2°CÇok bulutluZONGULDAK °C, 6°CÇok bulutluParçalı ve yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Kocaeli ve Yalova ile Balıkesir'in kuzey çevrelerinin hafif yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneybatısında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 8°CParçalı, yer yer çok bulutluİSTANBUL °C, 7°CParçalı, yer yer çok bulutluKIRKLARELİ °C, 7°CParçalı, yer yer çok bulutluKOCAELİ °C, 8°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 3°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 10°CAz bulutluİZMİR °C, 13°CAz bulutluKÜTAHYA °C, 3°CParçalı ve az bulutlu