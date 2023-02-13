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Mehmetçik'e laf edenlere tokat gibi sözler! Mete Yarar ilk defa bu kadar sinirlendi

Beyaz TV'de yayınlanan Ne Var Ne Yok program sunucusu Türker Akıncı, yayına davet ettiği Mete Yarar ile program öncesi telefonla yaptığı konuşmayı hatırlayınca göz yaşlarını tutamadı. Yarar, askerlerimizi hedef alan provokatörlere de adeta ateş püskürdü.

Mehmetçik'e laf edenlere tokat gibi sözler! Mete Yarar ilk defa bu kadar sinirlendi
Ekleme: 13.02.2023 - 11:18 Güncelleme: 13.02.2023 - 12:15 / Editör: Ozge Selin
Mehmetçik'e laf edenlere tokat gibi sözler! Mete Yarar ilk defa bu kadar sinirlendi
12 Şubar Pazar günü Beyaz TV ekranlarında Türker Akıncı moderatörlüğünde yayınlanan 'Ne Var Ne Yok' programına Mete Yarar konuk oldu.

Emekli Subay Mete Yarar, Mehmetçiklere edilen laflar sonrası oldukça sinirlendi. Konuşmaya devam ederken Türker Akıncı gözyaşlarına hakim olamadı. Mete Yarar tüm izleyicileri duygulandırdı.

'BU İNSANLARIN HAKKI ÖDENMEZ!'

Emekli Subay olan, şu anda yazarlık yapan Mete Yarar programda yaptığı ve moderatör Türker Akıncı dair binlerce kişiyi duygulandıran konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

'Sabah yanıma gelen bekçi amcanın bana söylediği lafı hiç unutmadım. Bu memlekete böyle bakacaksın, ya bu memleketi seveceksin ya da sevmeyeceksin öyle ucundan olmaz. Bunlar nefret ediyor. Bu insanların gerçekten hakkı ödenmez. Biz memleketimizi karşılıksız sevmeye devam edeceğiz. Bu sevgi bedelle yapılan bir şey değil, bedel yok. Sen birisine aşık olursan seni sevsin diye mi aşık olursun? Bu memleketi seviyoruz arkadaş, bu memleket bize birçok şey verdi. Benim ilk görev yaptığım yer afet toplama merkezi olmuş, ben her şeyi gördüm orada. Bu depremde insanlar evlerinden tek fotoğraf dahi çıkaramadı, orada 'ne yapabilirim' diye büyük bir uğraş var. O evden çıktığında yalnızca evin yıkılmıyor, anıların da gidiyor...' dedi.

NE OLMUŞTU?

6 Şubat 2023 saat 4.17'de merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7'lik büyük deprem sonrası 10 ilimiz büyük bir yıkımla karşılaşmıştı. Sosyal medya provokatörleri 'Mehmetçik nerede, Mehmetçik sahaya, Mehmetçik neden çalışmıyor?' gibi patavatsızca askerlerimizi hedef almıştı. Yapılan son açıklamalara göre sahada an itibariyle 27 bin askerimiz bulunuyor. Enkazın altında sağ kalanları kurtarmak için canla başla gayret eden askerler uyku uyumuyor, çadır kurmaktan yemek dağıtmaya, yardım götürmeye kadar her yere koşuyor. 

Mehmetçik'e laf edenlere tokat gibi sözler! Mete Yarar ilk defa bu kadar sinirlendi

METE YARAR KİMDİR?

Mete Yarar, 10 Nisan 1967 tarihinde Samsun'da doğdu. 1988 yılında Kara Harp Okulu'ndan piyade teğmen olarak mezun olduktan sonra Türk Silahlı Kuvvetlerinde 16 yıl görev yaptı. 10 yılı aşkın bir süre Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hizmet verdi, sınır ötesi operasyonlarda yer aldı.

Son görev yeri olan Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan binbaşı rütbesi ile 2004 yılında emekliliğine 1,5 yıl kala kendi isteğiyle ayrıldı. Askerlikten ayrıldıktan sonra, ticaret yapmaya başladı. 2004'ten itibaren Ortadoğu ülkeleri ve özellikle Irak ile ticaret yapmak isteyen kişi ve kuruluşlara, olası riskler hakkında danışmanlık hizmeti verdi.

Basın yayın organlarında'güvenlik uzmanı' sıfatıyla köşe yazarlığı ve yorum yapmaktadır. 2015 yılında '60 Yıllık İttifakta Son Gün' başlıklı bir romanı, 2016 yılında da 'Bu Delileri Bir Araya Getirmeyecektiniz' başlıklı bir inceleme kitabı yayımlandı.

Mete Yarar TRT ve Habertürk TV için haberler çekmiş 'Şahit Olun' adlı belgeselin yapımına katılıp sunuculuğunu üstlendi.

Yazdığı kitaplar

60 Yıllık İttifakta Son Gün
Büyük İhanet
Oyunun Sonu
Darbenin Kayıp Saatleri
Bu Delileri Bir Araya Getirmeyecektiniz
Mesih Tanrıyı Kıyamete Zorlamak (Ceyhun Bozkurt ile birlikte)

Mehmetçik'e laf edenlere tokat gibi sözler! Mete Yarar ilk defa bu kadar sinirlendi


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