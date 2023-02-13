Kendi küçük yüreği kocaman! Depremzede çocuğun o tavrı yürekleri ısıttı

Deprem bölgesinden sosyal medyaya yansıyan bir görüntüde küçük bir çocuğun ihtiyacı dışında bir şeyi almaması dikkatleri çekti. Küçük çocuk kendisine verilen ekmeği ihtiyacımız yok diyerek reddetti. Görüntüler herkesi duygulandırdı.

Kahramanmaraş depreminin ardından bölgeden yürekleri ısıtan görüntüler geliyor... Deprem bölgesinde yardın dağıtılan bir noktada depremzede çocuğun tavrı dikkatleri çekti. İhtiyaçları dışında kucağına ekmek de konulan minik depremzede, 'Ağabey bizim ekmeğe ihtiyacımız yok.' diyerek ekmekleri geri verdi.Deprem bölgesinde yardım dağıtılan bir noktada kameralara yansıyan bir çocuğun mağrur ve gururlu tavırları izleyenleri duygulandırdı.Yardım noktasında ihtiyaçları dışında kucağına ekmek de konulan minik depremzede, 'Ağabey bizim ekmeğe ihtiyacımız yok.' diyerek ekmekleri geri verdi. İki kez üsteleyerek ihtiyacı olanlar için ekmeği zorla bırakan çocuk, yardım dağıtan ağabeyi tarafından çikolata ile ödüllendirildi. Minik depremzedenin o görüntüleri izleyenleri hem gururlandırdı hem de duygulandırdı.