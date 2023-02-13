Karsu Dönmez ailesinden 10 kişiyi kaybetti

Kahramanmarai merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem 10 ilimizde yıkıcı etkiye sahip oldu.Binlerce insanın yaşamını yitirdiği deprem; Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok il ve ilçeyi neredeyse yok etti.Hollanda'da sürdüren Türk kökenli bir ailenin kızları olarak dünyaya gelen Karsu Dönmez de Hatay'daki akrabalarından haber alamadığını açıklamış ve yardım istemişti.Yakınlarını depremde kaybeden şarkıcı Karsu Dönmez, NTV'de Mesut Yar'ın programına bağlandı.Gözyaşlarına hakim olamayan Karsu şunları söyledi:'Aliye halamı, çocuklarını ve torunlarını, kuzenim Tuna ablamı, eşini ve oğlunu, kuzenim Aytül ablam eşini ve 3 kızını, Meral Teyzemi kaybettik... 89 yaşındaki nenemi ve amcamı kurtarabildiler.Anlatmama gerek yok, bütün Türkiye bunları yaşıyor. Karsu köyünden halam aradı, para ve tuvalet lazım olduğunu söyledi. 'Ne olur bizi unutma, unutma, unutma' dedi. Unutulmayacak benim ödevim o.