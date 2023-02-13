Kadın ve Demokrasi Vakfı yöneticileri deprem bölgesinde! Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ı görünce gözyaşlarını tutamadılar: 'Cumhurbaşkanı bizim de babamızdır'

KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve KADEM YK Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu'nun da aralarında bulunduğu grup, Adıyaman ve Maraş'a yardım götürerek depremzedeleri ziyaret etti.Ekibin ilk durağı Adıyaman'dı. Şehri gezen Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Adıyaman Merkez'deki Sümerevler Atletizm Pistine kurulan çadır kente gitti. Afetzedelerin çadırlarını ziyaret eden KADEM heyeti, kadınlar, erkekler ve çocuklar için ayrı ayrı hazırladıkları ve içinde termal kıyafetler, iç çamaşırları, kişisel bakım malzemeleri ve oyuncakların bulunduğu çantaları depremzedelere dağıttı.Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ı karşılarında gören depremzedeler gözyaşlarını tutamadı. Kimi sarılıp ağladı, kimi Başkan Erdoğan'a selamlarını göndererek 'Yanımızda olmanız bize güç veriyor. Cumhurbaşkanı bizim de babamızdır. Allah devlete zeval vermesin.' diye dua etti.Bir depremzedenin sözleri ise Erdoğan'ı duygulandırdı. Başkan Erdoğan'ın sadece Türkiye'nin değil perişan ve muhtaç haldeki tüm ülkelere yardım ettiğini dile getiren depremzede, 'Biz bir aileyiz büyük bir aileyiz. Sizin dik durmanız bizi rahatlatıyor. Cumhurbaşkanı bizim ailemizin babasıdır, bütün Türkiye'nin babasıdır, perişan muhtaç olan bütün ülkelerin babasıdır sadece Türkiye'nin değil. Biz hepsini biliyoruz.' dedi.KADEM ekibi Adıyaman'dan sonra depremin merkezi Pazarcık'tan geçerek Kahramanmaraş'a ulaştı. Kahramanmaraş Stadı'ndaki çadır kente giden ekip, yine yardım paketlerini dağıtarak depremzedelerin ihtiyaçlarını sordu. Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ı karşılarında gören depremzedeler acılarını paylaştı, bazıları Erdoğan Bayraktar ile fotoğraf çektirdi.Bir depremzede çocuğun işitme cihazı için gerekli pili temin eden ve depremden yaralı kurtulan bir genç kızın tedavisiyle ilgilenen Sümeyye Erdoğan Bayraktar, kentte arama kurtarma ve yardım çalışmalarına katılan STK üyelerini de ziyaret ederek onlara moral verdi.Son olarak defin işlemlerini yerinde gören ekip, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı ve aynı zamanda KADEM İl Temsilcisi olan Ayşe Taşkıran'dan bilgi aldı. Defin işlemlerinin nasıl gerçekleştiğini kriminal uzmanları, savcılar ve diyanet görevlilerinden öğrendi.