  • USD: 18,83 - 18,87
  • EURO: 20,16 - 20,19
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kadın ve Demokrasi Vakfı yöneticileri deprem bölgesinde! Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ı görünce gözyaşlarını tutamadılar: 'Cumhurbaşkanı bizim de babamızdır'

KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve KADEM YK Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu’nun da aralarında bulunduğu grup, Adıyaman ve Maraş’a yardım götürerek depremzedeleri ziyaret etti. Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ı karşılarında gören depremzedeler gözyaşlarını tutamadı. Kimi sarılıp ağladı, kimi Başkan Erdoğan’a selamlarını göndererek “Yanımızda olmanız bize güç veriyor. Cumhurbaşkanı bizim de babamızdır. Allah devlete zeval vermesin.” diye dua etti.

Kadın ve Demokrasi Vakfı yöneticileri deprem bölgesinde! Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ı görünce gözyaşlarını tutamadılar: 'Cumhurbaşkanı bizim de babamızdır'
Ekleme: 13.02.2023 - 16:45 Güncelleme: 13.02.2023 - 16:48 / Editör: Ozge Selin
Kadın ve Demokrasi Vakfı yöneticileri deprem bölgesinde! Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ı görünce gözyaşlarını tutamadılar: 'Cumhurbaşkanı bizim de babamızdır'
KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve KADEM YK Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu'nun da aralarında bulunduğu grup, Adıyaman ve Maraş'a yardım götürerek depremzedeleri ziyaret etti.

Ekibin ilk durağı Adıyaman'dı. Şehri gezen Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Adıyaman Merkez'deki Sümerevler Atletizm Pistine kurulan çadır kente gitti. Afetzedelerin çadırlarını ziyaret eden KADEM heyeti, kadınlar, erkekler ve çocuklar için ayrı ayrı hazırladıkları ve içinde termal kıyafetler, iç çamaşırları, kişisel bakım malzemeleri ve oyuncakların bulunduğu çantaları depremzedelere dağıttı.

Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ı karşılarında gören depremzedeler gözyaşlarını tutamadı. Kimi sarılıp ağladı, kimi Başkan Erdoğan'a selamlarını göndererek 'Yanımızda olmanız bize güç veriyor. Cumhurbaşkanı bizim de babamızdır. Allah devlete zeval vermesin.' diye dua etti.

'CUMHURBAŞKANI BİZİM AİLEMİZİN BABASIDIR'
Bir depremzedenin sözleri ise Erdoğan'ı duygulandırdı. Başkan Erdoğan'ın sadece Türkiye'nin değil perişan ve muhtaç haldeki tüm ülkelere yardım ettiğini dile getiren depremzede, 'Biz bir aileyiz büyük bir aileyiz. Sizin dik durmanız bizi rahatlatıyor. Cumhurbaşkanı bizim ailemizin babasıdır, bütün Türkiye'nin babasıdır, perişan muhtaç olan bütün ülkelerin babasıdır sadece Türkiye'nin değil. Biz hepsini biliyoruz.' dedi.

KADEM ekibi Adıyaman'dan sonra depremin merkezi Pazarcık'tan geçerek Kahramanmaraş'a ulaştı. Kahramanmaraş Stadı'ndaki çadır kente giden ekip, yine yardım paketlerini dağıtarak depremzedelerin ihtiyaçlarını sordu. Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ı karşılarında gören depremzedeler acılarını paylaştı, bazıları Erdoğan Bayraktar ile fotoğraf çektirdi.

Bir depremzede çocuğun işitme cihazı için gerekli pili temin eden ve depremden yaralı kurtulan bir genç kızın tedavisiyle ilgilenen Sümeyye Erdoğan Bayraktar, kentte arama kurtarma ve yardım çalışmalarına katılan STK üyelerini de ziyaret ederek onlara moral verdi.

Son olarak defin işlemlerini yerinde gören ekip, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı ve aynı zamanda KADEM İl Temsilcisi olan Ayşe Taşkıran'dan bilgi aldı. Defin işlemlerinin nasıl gerçekleştiğini kriminal uzmanları, savcılar ve diyanet görevlilerinden öğrendi.

1Kadın ve Demokrasi Vakfı yöneticileri deprem bölgesinde! Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ı görünce gözyaşlarını tutamadılar: 'Cumhurbaşkanı bizim de babamızdır'

Kadın ve Demokrasi Vakfı yöneticileri deprem bölgesinde! Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ı görünce gözyaşlarını tutamadılar: 'Cumhurbaşkanı bizim de babamızdır'
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
248 saat sonra kurtarılan Aleyna'nın sağlık durumunu doktoru açıkladı
Şanlıurfa'da depremde ağır hasar alan binaların yıkımına başlandı
Tele1 sunucusu depremzedelere yardıma koşan kadın gönüllülere nefret kustu
İl il hasar tablosu açıklandı! Hasar tespit çalışmaları tüm hızıyla sürüyor
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye'yle anlaşmazlıklarımızı çözebiliriz
Devlet Bahçeli Vakfı, 11 çocuğun sorumluluğunu üstlenecek
Avustralyalı gazeteci: Dünyanın hiç bir yerinde böyle misafirperver insanlar görmedim
Kahramanmaraş’ta 248. saatte 1 kişi sağ çıkarıldı!
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Gördüğümüz en korkunç felaket
Asrın felaketinde 11'inci gün: 35 bin 418 canımızı yitirdik
Türkiye’yi ağlatan kavuşma: Deprem enkazından kedinin miyavlamasıyla kurtuldu!
Sosyal medyada tartışılan binanın müteahhidi: Kesinlikle deprem yönetmeliğine uygun
Kahramanmaraş'ta toplu mezara dönen Ebrar Sitesi müteahhiti aranıyor
Terör destekçilerinden insanlık dışı manzara! Avrupa’nın beslediği PKK yandaşları depremzedelere gelecek yardımları ateşe verdi
Dolandırıcıların konteyner planı! Deprem yardım paralarına göz diktiler
Babasının depremde ölmeden önceki son siparişini görünce kahroldu: Genç kızın paylaşımı yürekleri dağladı
Ünlü İngiliz DJ Ant Payne canlı yayında depremle dalga geçti: Ülke ayağa kalktı
Yıkılan binanın müteahhidi tekneyle yurtdışına kaçarken yakalandı
Türkiye Tek Yürek kampanyasında ne kadar yardım bağış toplandı? AFAD ve Kızılay’a depremzedelere yardım için rekor bağış miktarı
Arnavutluk Başbakanı Rama’dan 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına bağış: “Erdoğan'ın bizler için yaptıklarını unutmadık'
Naci Görür'den büyük depremler sonrası üç bölgeye uyarı: Faylara stres transferi olmuş olabilir

Naci Görür'den büyük depremler sonrası üç bölgeye uyarı: Faylara stres transferi olmuş olabilir

Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? İşte son tahminler

Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? İşte son tahminler

Deprem sonrası yapılan beton testlerinde korkunç sonuçlar

Deprem sonrası yapılan beton testlerinde korkunç sonuçlar

NASA duyurdu: FINDER Türkiye'de kullanıldı! Bakın enkazdaki kalp atışını nasıl buluyor?

NASA duyurdu: FINDER Türkiye'de kullanıldı! Bakın enkazdaki kalp atışını nasıl buluyor?

Tüm felaketlere şahitlik etti: Dünyanın elle yapılan en büyük tüneli

Tüm felaketlere şahitlik etti: Dünyanın elle yapılan en büyük tüneli

Köyü ortadan ayıran yarık: Evler yerle bir oldu

Köyü ortadan ayıran yarık: Evler yerle bir oldu