Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin 182'nci saatinde 12 yaşındaki Kaan kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralı sarılıyor.Arama kurtarma çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.'Asrın felaketi'nden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da da 182 saat sonra enkaz altında kalan bir çocuğa ulaşıldı.12 yaşında ve isminin Kaan olduğu öğrenilen çocuk mahsur kaldığı binanın enkazından sağ çıkarıldı.