Hatay'da yıkılan binanın müteahhiti depremzeler için ayrılan apartta yakalandı

Kahramanmaraş merkezli 2 deprem sonrasında binlerce binada hasar oluştu.Bunun yanı sıra kentlerde birçok bina kullanılamaz hale geldi.Enkaza uğrayan binalarda 31 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti.Bir yandan arama kurtarma çalışmaları sürerken bir yandan da yıkılan binaların müteahhitlerini arama çalışmaları devam ediyor.Ömer Cihan'ın, Titreyengöl'de depremzedeymiş gibi ailesiyle birlikte otelde kaldığı ve yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cihan'ı kaldığı otelde yakalayarak gözaltına aldı.Geceyi jandarmada geçiren Cihan, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Manavgat Adliyesine sevk edildi.