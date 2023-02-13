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Hatay'da maden işçileri konakladıkları okulun tahtasına not bıraktı

Zonguldak'tan kente giden madenciler, kullandıkları sınıfın tahtasına, "Aranızdan çok iyi mühendisler çıksın ki, başka analar, babalar, çocuklar ağlamasın" notunu bıraktı.

Ekleme: 13.02.2023 - 16:56 Güncelleme: 13.02.2023 - 17:03 / Editör: Ozge Selin
Hatay'da maden işçileri konakladıkları okulun tahtasına not bıraktıKahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yurdun dört bir yerinden çalışmalara destek verildi.

Devletin tüm kurumları ilk andan itibaren afet bölgesinde yer aldı. Arama-kurtarma çalışmaları ise profesyonel ekiple devam ederken, binlerce gönüllü, Mehmetçik ve madenciler de sahadaki çalışmalara katıldı. Depremin vurduğu illerden biri de Hatay oldu. Binlerce can kaybı ve büyük enkazların olduğu kentte, Zonguldak Türkiye Taşkömürü Kurumu Üzülmez Müessesi çalışanı madenciler, depremzedeler için seferber oldu.

Madencilerden duygu dolu istek

Maden ekibi, Hassa ilçesinde çalışmalarını sürdürürken bir süre Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda konakladı.

Burada, depremin öğrencisiz bıraktığı sınıfların birinde tahtaya not yazan madenciler, duygu dolu bir mesajla anlamlı istek ve tavsiyelerde bulundu.

'Başka analar, babalar, çocuklar ağlamasın'

'TTK Üzülmez' notuyla tahtaya yazılan notta, şu ifadeler kullanıldı:

Bizler Zonguldak madencileri, sizler için buradaydık. Acınız acımızdır. Hayat paylaştıkça güzelleşiyor. Bizler sizin sınıflarınıza, siz yokken yokluğunuzu aratmadık. Şunu çok iyi bilmenizi istiyoruz, haberinizi alır almaz hiçbir dakika düşünmeden ailemizi geride bırakarak enkaz bölgesine ulaştık. Kiminizin annesini, babasını, dedesini, ninesini enkaz altından aldık. Keşke elimizden daha fazlası gelebilseydi. Hepinizi çok seviyoruz.

Sizlerden bir isteğimiz var, derslerinize iyi çalışın, aranızdan çok iyi mühendisler çıksın ki güzel sağlam binalar inşa edin. Edin ki başka analar, babalar, çocuklar ağlamasın, yetim öksüz kalmasın. Sizlere güveniyoruz. Öğretmeninize güvenin ve ona sıkıca sarılın.

Not: Sevgili öğretmenim bizler sınıfları, okulu kullandık. İmkanlarımız doğrultusunda temiz bırakmaya çalıştık. Ne yazık ki, su ve elektrik olmadığından biraz kirli bırakmış olabiliriz. Hakkınızı helal edin. TTK Üzülmez.

Hatay'da maden işçileri konakladıkları okulun tahtasına not bıraktı
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