Hatay'da kurtarılan kızın sevinci: En büyük asker bizim asker

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da ekipler yeni bir cana ulaşmak için hummalı çalışmasına devam ediyor.İBB ve askeri ekipler depremin 162'nci saatinde 16 yaşındaki Ayşe (Reem Khaled Naasani), isimli kızı sağ olarak çıkardı.UMKE ekiplerinin sedyeye aldığı küçük kız kendisini kurtaran ekiplere. “En büyük asker bizim asker” diye seslendi. Ekipler hem Ayşe'yi kurtardıklarına hem de sağlıklı olup slogan atmasına sevindiler. Hastaneye kaldırılan Ayşe'nin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.