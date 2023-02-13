Hatay'da 7 yaşındaki minik Mustafa, depremden 163 saat sonra enkaz altından sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da, yerle bir olan bir apartmanın enkazı altında kalan 7 yaşındaki Mustafa, depremden 163 saat sonra sağ kurtarıldı. Mustafa’yı kurtaran ekipler büyük mutluluk yaşadı.

Hatay, bir mucize kurtuluşa daha tanık oldu.Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bölgeye giden çok sayıda ekip, enkazda arama-kurtarma çalışmasını yürütüyor. Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile Karatay Belediyesi arama-kurtarma ekipleri, bir apartmanın enkazında yaşam belirtisi aldı. Enkazda tünel açan ekipler, 7 yaşındaki Mustafa'yı depremden 163 saat sonra sağ çıkardı.Mustafa'yı kurtaran ekipler büyük sevinç yaşadı.