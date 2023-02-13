Fikri Sağlar, geri adım atıp kendi kendini yalanladı... Sığınmacı geçişi olmadığını paylaştı

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Fikri Sağlar, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) yüzbinlerce yeni sığınmacıyı Türkiye'ye getirdiğini dün sosyal medyadan iddia etti. Sağlar, şahsi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Amacınız nedir, ne yapmaya çalışıyorsunuz? Getirdiğiniz milyonlarca sığınmacının açtığı sorunlar yetmedi mi? Millet can derdine düşmüş devletten yardım beklerken, yeni sığınmacılar istemiyoruz' dedi.Sağlar daha sonra geri adım atıp kendi kendini yalanladı. Sağlar, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç ile görüştüğünü sosyal medyadan ifade ederek 'Cilvegözü kapısının yardımların gönderilmesi için tek taraflı açıldığını, sığınmacı geçişi olmadığını, Mersin'e gelenlerin Maraş'tan gelen sığınmacılar olduğunu söyledi. Bilgilendirme için teşekkürler' şeklinde yazdı.Sağlar'ın AK Parti'nin yüzbinlerce yeni sığınmacıyı Türkiye'ye getirdiği yönündeki iddialarını ise Göç İdaresi Başkanlığı yalanlamış, 'Suriye'den ülkemize yönelik yeni bir göç dalgasının olduğuna ilişkin sosyal medyada sorumsuzca dolaşıma sokulan paylaşımlar yalan ve hayal ürünüdür. Bu paylaşımlara ve iddia sahiplerine itibar edilmemelidir' açıklamasında bulunmuştu.