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Fikri Sağlar, geri adım atıp kendi kendini yalanladı... Sığınmacı geçişi olmadığını paylaştı

CHP'li Fikri Sağlar, AK Parti'nin yüzbinlerce yeni sığınmacıyı Türkiye'ye getirdiğini önceki gün sosyal medyadan iddia etti. Sağlar, daha sonra geri adım atıp kendini yalanlayarak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç ile görüştüğünü sığınmacı geçişinin olmadığını sosyal medyadan duyurdu.

Fikri Sağlar, geri adım atıp kendi kendini yalanladı... Sığınmacı geçişi olmadığını paylaştı
Ekleme: 13.02.2023 - 13:37 Güncelleme: 13.02.2023 - 13:45 / Editör: Ozge Selin
Fikri Sağlar, geri adım atıp kendi kendini yalanladı... Sığınmacı geçişi olmadığını paylaştı
Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Fikri Sağlar, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) yüzbinlerce yeni sığınmacıyı Türkiye'ye getirdiğini dün sosyal medyadan iddia etti. Sağlar, şahsi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Amacınız nedir, ne yapmaya çalışıyorsunuz? Getirdiğiniz milyonlarca sığınmacının açtığı sorunlar yetmedi mi? Millet can derdine düşmüş devletten yardım beklerken, yeni sığınmacılar istemiyoruz' dedi.

KENDİ KENDİNİ YALANLADI!

Sağlar daha sonra geri adım atıp kendi kendini yalanladı. Sağlar, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç ile görüştüğünü sosyal medyadan ifade ederek 'Cilvegözü kapısının yardımların gönderilmesi için tek taraflı açıldığını, sığınmacı geçişi olmadığını, Mersin'e gelenlerin Maraş'tan gelen sığınmacılar olduğunu söyledi. Bilgilendirme için teşekkürler' şeklinde yazdı.


GÖÇ İDARESİ YALANLAMIŞTI

Sağlar'ın AK Parti'nin yüzbinlerce yeni sığınmacıyı Türkiye'ye getirdiği yönündeki iddialarını ise Göç İdaresi Başkanlığı yalanlamış, 'Suriye'den ülkemize yönelik yeni bir göç dalgasının olduğuna ilişkin sosyal medyada sorumsuzca dolaşıma sokulan paylaşımlar yalan ve hayal ürünüdür. Bu paylaşımlara ve iddia sahiplerine itibar edilmemelidir' açıklamasında bulunmuştu.
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