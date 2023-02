Felaketin simge bebeği ışıltılı gözleriyle dünyanın umudu oldu: Sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama geldi

Kahramanmaraş merkezli ikiz depremlerin ardından 8. günde arama-kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ekipler enkaz altında kalanları kurtarmak için zamanla yarışırken AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bine dayandı.Dünya da Türkiye'de yaşananları anbean takip ediyor. Enkazın altından çıkarılan her can hem Türkiye'ye hem de dünyaya umut veriyor.İngiliz gazetesi The Sun, Türkiye'de de çok ses getiren depremin simge bebeğini manşetine taşıdı. 'Bir milyon teşekkür' başlığı ile yayımladığı haberinde İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın gazetecinin okuyucularına Türkiye'ye gönderilen yardımlar için teşekkür ettiğini ifade etti.Sunak, 'Yapılan kampanya felakette zarar gören her insan için büyük fark yaratacaktır.' sözlerine yer verdi. Gazete yalnızca Türkiye için değil; Suriye için de yardım topluyor.Depremin simge bebeği ise 128 saat boyunca Hatay'ın Antakya ilçesinde beton yığınlarının altında kaldı. Her şeyden habersiz moloz yığınlarının arasından çıkarılan minik bebeğin her şeye rağmen ışıltı saçan gözleri herkese umut verdi.Çocuk Uzmanı olan Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Başhekim Yardımcısı Nurşah Keskin, bebeğin anne ve babasına henüz ulaşılamadığı bilgisini verdi.Keskin, 'Bebeğimiz 5 gün enkaz altında kaldı. Daha sonra hava ambulansıyla hastanemize getirildi. Genel durumu iyi kafa tramvası yok. Herhangi bir ezik, zedelenmesi yok. Bu kadar enkaz altında kalıp, bu kadar iyi olması tamamen mucize.Hepimizi iyi hissettiren, hepimize umut veren, hepimizin kalplerine sıcaklık hissettiren bir gelişme oldu bu. Bebeğimiz gayet iyi. Tedavisi sürüyor, sağlık durumu stabilize olmadı. Anne-babasına henüz ulaşamadık. Hastanede kaldığı süre içerisinde bize emanet, 7 gün 24 saat başında gönüllü ablaları var. Onlar da şevkat ve sevgiyle bakıyorlar. Kimliklendirme çalışmaları için yoğun bir uğraş içerisindeyiz. Cumhuriyet Savcılığı, emniyet güçleri, hastanemizdeki sosyal hizmet birimi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile titiz bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışmalar sonlanıncaya kadar bu bebek bizimle. Annesi de babası da biziz' dedi.