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Felaketin simge bebeği ışıltılı gözleriyle dünyanın umudu oldu: Sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama geldi

Depremden tam 128 saat sonra Kocaeli ekipleri tarafından sağ olarak kurtarılan ve tonlarca enkaz yığınının altından burnu bile kanamadan çıkan, mucize bebek Halit Talha, tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğmuştu. Minik bebeğin ışıltı saçan gözlerinin her şeye rağmen insanlara umut vermesi çok konuşuluştu. Adana'da tedavi gören ve henüz annesiyle babasına ulaşılamayan minik bebekle ilgili doktorlardan ilk açıklama geldi.

Ekleme: 13.02.2023 - 12:22 Güncelleme: 13.02.2023 - 12:28 / Editör: Ozge Selin
Felaketin simge bebeği ışıltılı gözleriyle dünyanın umudu oldu: Sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama geldiKahramanmaraş merkezli ikiz depremlerin ardından 8. günde arama-kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ekipler enkaz altında kalanları kurtarmak için zamanla yarışırken AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bine dayandı.

Dünya da Türkiye'de yaşananları anbean takip ediyor. Enkazın altından çıkarılan her can hem Türkiye'ye hem de dünyaya umut veriyor.

İngiliz gazetesi The Sun, Türkiye'de de çok ses getiren depremin simge bebeğini manşetine taşıdı. 'Bir milyon teşekkür' başlığı ile yayımladığı haberinde İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın gazetecinin okuyucularına Türkiye'ye gönderilen yardımlar için teşekkür ettiğini ifade etti.

Felaketin simge bebeği ışıltılı gözleriyle dünyanın umudu oldu: Sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama geldi

Sunak, 'Yapılan kampanya felakette zarar gören her insan için büyük fark yaratacaktır.' sözlerine yer verdi. Gazete yalnızca Türkiye için değil; Suriye için de yardım topluyor.

Depremin simge bebeği ise 128 saat boyunca Hatay'ın Antakya ilçesinde beton yığınlarının altında kaldı. Her şeyden habersiz moloz yığınlarının arasından çıkarılan minik bebeğin her şeye rağmen ışıltı saçan gözleri herkese umut verdi.

Çocuk Uzmanı olan Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Başhekim Yardımcısı Nurşah Keskin, bebeğin anne ve babasına henüz ulaşılamadığı bilgisini verdi.

Keskin, 'Bebeğimiz 5 gün enkaz altında kaldı. Daha sonra hava ambulansıyla hastanemize getirildi. Genel durumu iyi kafa tramvası yok. Herhangi bir ezik, zedelenmesi yok. Bu kadar enkaz altında kalıp, bu kadar iyi olması tamamen mucize.

Hepimizi iyi hissettiren, hepimize umut veren, hepimizin kalplerine sıcaklık hissettiren bir gelişme oldu bu. Bebeğimiz gayet iyi. Tedavisi sürüyor, sağlık durumu stabilize olmadı. Anne-babasına henüz ulaşamadık. Hastanede kaldığı süre içerisinde bize emanet, 7 gün 24 saat başında gönüllü ablaları var. Onlar da şevkat ve sevgiyle bakıyorlar. Kimliklendirme çalışmaları için yoğun bir uğraş içerisindeyiz. Cumhuriyet Savcılığı, emniyet güçleri, hastanemizdeki sosyal hizmet birimi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile titiz bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışmalar sonlanıncaya kadar bu bebek bizimle. Annesi de babası da biziz' dedi.

Felaketin simge bebeği ışıltılı gözleriyle dünyanın umudu oldu: Sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama geldi
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