Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? İşte deprem riski yüksek olan iller

Türkiye'nin deprem riski olan illeri belirlenirken iller beş farklı kategoride sınıflandırılıyor. Bu kapsamda dördüncü ve beşinci kategorideki illerin deprem riski düşük olarak nitelendiriliyor. Kahramanmaraş depremi sonrası arama motorlarında 'Deprem riski yüksek olan iller hangileri?, Deprem riski sorgulama nasıl yapılır?, Fay hatları nerelerden geçiyor?' soruları sıklıkla araştırılmaya başlandı.Doğu Anadolu Fay Hattı, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş'a kadar devam ettikten sonra Erzincan'dan itibaren Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşiyor.AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre, Türkiye Deprem Tehlike Haritası yenilenerek, 18 Mart 2018 tarihli RG'de yayımlanmış, 1 Ocak 2019 tarihinde de yürürlüğe girdi.İzmirBalıkesirManisaMuğlaAydınDenizliUşakBilecikYalovaSakaryaDüzceKocaeliKırşehirBoluKarabükHatayBartınÇankırıTokatAmasyaÇanakkaleTunceliErzincanBingölMuşHakkariOsmaniyeKırıkkaleSiirtŞehirlerin bir kısmının aynı anda birden fazla riskli bölgede yer alabildiği belirtiliyor. Bu durumun, şehirlerin coğrafi konumlarıyla alakalı olduğu biliniyor.Hiç şüphesiz, yanıtı en çok merak edilen sorular arasında, 'Oturduğum yer, ev güvenli mi ve deprem riski var mı?' bulunuyor.Herkesin bildiği gibi, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesinde hizmete sunulan yenilenmiş diri fay hatları haritası ile oturduğunuz yerin, binanın güvenli olup olmadığını hızlı ve kolay bir şekilde öğrenme imkanına sahipsiniz.