Enkaz altında kalan 62 yaşındaki kadın 163 saat sonra kurtarıldı
Enkaz altında kalan 62 yaşındaki kadın 163 saat sonra kurtarıldı
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Nurdağı ilçesinde yıkılan binaların enkazındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı askerleri, Zonguldak madencileri ile Bursa itfaiyesi ekipleri, Bahçelievler Mahallesi Dedekorkut Caddesi CCK Apartmanı’nın enkazından 62 yaşındaki Nazife Yılmaz’ı 163 saat sonra kurtardı.
Enkazdan çıkarılan Yılmaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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