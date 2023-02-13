Başkan Erdoğan Kahramanmaraş depreminde yaralananları Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altından çıkarılan yaralıların İstanbul'a nakli devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ''Asrın Felaketi'' olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen depremzedeleri Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki depremde yaralanarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirilen depremzedeleri ziyaret etti.Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yaralanan bazı vatandaşlar İstanbul'daki hastanelere sevk edilmişti.Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaralı depremzedeler ve ailelerini ziyaret etmek üzere saat 17.30 sıralarında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne geldi.Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'da eşlik etti. Başkan Erdoğan, depremzedeleri hasta odalarında ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.