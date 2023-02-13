Bakan Kirişci duyurdu: Adana'da arama kurtarma çalışmaları tamamlandı
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, depremden etkilenen Adana'da yürütülen arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.
Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, depremden etkilenen Adana'da yürütülen arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.
Kirişci, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
'Adana'mızda arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Enkazlardan 34 vatandaşımızı çıkardık. 418 vatandaşımız ahirete irtihal etti.'
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