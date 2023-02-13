Bakan Kirişci duyurdu: Adana'da arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, depremden etkilenen Adana'da yürütülen arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.Kirişci, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:'Adana'mızda arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Enkazlardan 34 vatandaşımızı çıkardık. 418 vatandaşımız ahirete irtihal etti.'