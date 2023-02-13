Bakan Dönmez depremlerden etkilenen Osmaniye'yi havadan inceledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de havadan incelemelerde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dün Hatay'ın Antakya, Arsuz, İskenderun ve Belen ilçelerinde bulunan Dönmez, bugün Osmaniye'ye geçti.Kent genelindeki son durumu helikopterle havadan inceleyen Dönmez, sonrasında Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nda gerçekleşen il koordinasyon toplantısına başkanlık etti.Dönmez toplantıda, başta kentin deprem kaynaklı enerji sorunları olmak üzere çalışmalardaki son durum hakkında bilgi aldı.