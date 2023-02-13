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Avrupa Parlamentosu'nda depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunun açılışında Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Ekleme: 13.02.2023 - 20:42 Güncelleme: 13.02.2023 - 22:39 / Editör: Ozge Selin
Avrupa Parlamentosu'nda depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu
Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda Türkiye ve Suriye'de Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından mevcut durum ve yardım çabalarıyla ilgili oturum düzenlendi. Fransa'nın Strazburg kentinde toplanan AP Genel Kurulunda depremlerde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

DEPREM SONRASI YARDIM ÇABALARI

Depremlerin ardından mevcut durum ve yardım çabalarıyla ilgili oturumda söz alan AB Komisyonunun kriz yönetimi, sivil koruma ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic, sözlerine içten başsağlığı dileklerini ileterek başladı.

Geçen hafta Gaziantep'i ziyaret ettiğini belirten Lenarcic, 'AB sivil koruma mekanizması, 21 AB üye ülkesinden ve diğer üç katılımcı ülkeden olmak üzere toplam 32 arama ve kurtarma ekibi ve 6 sağlık ekibi sağladı.' dedi.

'BAĞIŞ KONFERANSI DÜZENLENECEK'

'Türkiye'de etkilenen bölgelerdeki en acil ihtiyaçların karşılanması için insani yardım ortaklarımıza 3 milyon avro daha tahsis ettik.' ifadelerini kullanan Lenarcic, şunları kaydetti:

'AB, ihtiyaçları göz önünde bulundurarak, bu benzeri görülmemiş felaket karşısında desteği daha da artırmaya kararlı. AB Komisyonu ve AB dönem başkanı İsveç, gelecek ay uluslararası fonları seferber etmek için Türk yetkililerle koordinasyon içinde Türkiye ve Suriye halkına destek veren bağış konferansı düzenleyecek.'

Lenarcic, 'AB, yıkıcı depremin ardından Türkiye ve Suriye'de etkilenen nüfusa yardım etmeye kararlıdır ve bu çaba için bu Parlamentodan aldığım çok güçlü destek için teşekkür ederim.' dedi.

SURİYE'DE BİRDEN FAZLA ERİŞİM NOKTASI OLMASI ÇAĞRISI

Suriye'nin kuzeybatısına erişimin 'büyük bir sınama' olduğunu belirten Lenarcic, Rusya'nın bu konuda Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyindeki zorlayıcı tutumuna değinerek, AB'nin birden fazla erişim noktası açılmasından yana olduğunu söyledi.

Lenarcic, Beşşar Esed rejiminin iddialarının aksine AB'nin rejime yönelik yaptırımlarının, gıda, ilaç, tıbbi malzeme ve benzeri yardımların ulaştırılmasına engel olmadığını yineledi.

Komisyon üyesi Lenarcic, yardımların hem Türkiye hem Suriye'de ihtiyaç sahiplerinin eline ulaşması için gerekli çabayı göstereceğinin altını çizdi.

TÜM SİYASİ KAYGILARIN KENARA BIRAKILMASI MESAJI

AP'nin Türkiye raportörü ve AP Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı Grubu üyesi Nacho Sanchez Amor da yıkımın 2010 Haiti depremiyle kıyaslanabilir düzeyde büyük olduğuna dikkati çekti.

Amor, 'Türkiye, Haiti değil. Avrupa'nın da desteğiyle kendi nüfusunu koruma kapasitesine sahip büyük yerel bir oyuncu.' değerlendirmesinde bulundu.

Nacho Sanchez Amor, AB'nin şimdiye kadar yaptığı yardımların ivmesini koruması, tüm siyasi kaygıların bir tarafa bırakılması ve Türk toplumuyla empati kurulması gerektiğini vurguladı.

DEPREMZEDELERE AB'YE SEYAHATLERDE VİZE KOLAYLIĞI SAĞLANMASI ÇAĞRISI

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonunun (KPK) AB adına eş başkanlığını yürüten, Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı Almanya Milletvekili Sergey Lagodinsky de başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın birçok şehrinde halkın Türk kardeşleri için yas tuttuğunu söyledi.

Lagodinsky, şunları kaydetti:

'AB Komisyonunun Türkiye ve Suriye'ye para ve ekipman göndermek için üye ülkelerle birlikte çalışması iyi. Ancak Türkiye ve Suriye'den insanlarla konuştum ve hepsi tek bir çağrıda bulunuyor. Bu yardımın gerçekten ihtiyacı olanlara ulaşmasının sağlanması. AB'ye seyahat etmeye ihtiyacı olanların bir süre sonra değil, derhal bunu yapabilmesi.'

Suriye'ye yapılan yardımların Esed rejiminin eline geçmemesi gerektiğine işaret eden Lagodinsky, başta Beyaz Baretliler olmak üzere yardımların rejim tarafından tanınmayan kuruluşlara yapılması çağrısında bulundu.

Lagodinsky, 'Kimin yaşayıp kimin öleceğine Beşşar Esed'in karar vermesine izin vermeyelim. Yapmamız gereken bu. Artık insanlığın her şeyden üstün olduğundan emin olmalıyız.' ifadelerini kullandı.
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