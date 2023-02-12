Asrın felaketinde yedinci gün... İşte bölge bölge yaşanan sıcak gelişmeler...

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 29 bin 605 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 80 bin 278 yaralımız var. Diğer yandan depremden etkilenen illerden inanılması güç kurtarma haberleri gelmeye devam ediyor. şiddetli depremlerin üzerinden 150 saatten fazla zaman geçmesine rağmen enkazlardan hem yetişkin hem de bebekler çıkarılmaya devam ediyor. Farklı yaşlarda çok sayıda vatandaş 7. güne girilmesine rağmen enkazdan sağlıklı şekilde kurtarılmaya devam ediyor.

AFAD'ın verilerine göre 6 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay başta olmak üzere diğer pek çok ilde yıkıma neden oldu. İşte felaketin yedinci gününde bölgede yaşanan gelişmeler...01.00: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Kahramanmaraş'ta 308 enkazda arama kurtarma devam ediyor.23.27: MSB: 'Etimesgut ve İncirlik'ten kalkan Hava Kuvvetlerimize ait CN-235 uçaklarımız, pistin yeniden onarılmasının ardından Hatay Havalimanına insani yardım malzemelerini ulaştırdı.22.23: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hatay'da çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek 'Kritik bölgelere enerji verildi.' dedi.19:40: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Sahada arama kurtarma amacıyla 34 bin 717 personelimiz var. Hatay Havalimanı'nın bugünden itibaren kullanmaya başladık. Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone, depremin olduğu andan itibaren bir aylık süre için tüm görüşmeleri ücretsiz sağlayacak.16.53 AFAD: Can kaybı 29 bin 605'e yükseldi. 147 bin 934 afetzede başka illere tahliye edildi.12.12 Adana'da depremzedelere giden yardım malzemelerini çaldıkları iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 32 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.11.40 Adıyaman'da 152. saatte Ahmet isimli bir çocuk daha kurtarıldı10.40 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından Hatay'da yıkılan evlerde enkaz altında kalan ve 150 saat sonra sağ olarak çıkarılan küçük bir kızın videosunu paylaştı.10.33 Adıyaman'ın Besni ilçesinde 13 yaşındaki kız çocuğu enkazdan sağ çıkarıldı.10.24 Deprem bölgesinden tahliye edilen 255 kişi askeri uçakla Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.09.13 Kahramanmaraş'ta bir enkazda daha ses alındı. Canlı olduğu belirlenen enkazdaki kişinin bir kadın vatandaş olduğu aktarıldı.08.26 Hatay'da Mustafa Sarıgül isimli epilepsi hastası olduğu öğrenilen 35 yaşındaki vatandaşa sağ olarak ulaşıldı. Sarıgül'ün 149 saat sonra enkazdan çıkarılmasıyla ekipler büyük mutluluk yaşadı.00.20 Hatay'ın Antakya ilçesinde, enkaz altında kalan 7 aylık Hamza bebek, 141 saat sonra kurtarıldı.00.25 Kahramanmaraş'ta depremden yaklaşık 140 saat sonra Muhammed isimli 27 yaşındaki bir genç daha sağ olarak kurtarıldı. Muhammed'in sağlık durumununun iyi olduğu gözlenirken kendisini kurtaranların getirdiği tekbirlere eşlik ettiği görüldü.