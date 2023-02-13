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Asrın felaketinde sekizinci gün: 10 kentte 31 bin 643 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye 6 Şubat 2023 Pazartesi günü merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 kenti yerle bir eden 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler binlerce canı hayattan kopardı, şehirleri yerle bir etti. Arama kurtarma ekipleri ise aralıksız bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Çifte depremde son gelen rakamlara göre 31 bin 643 kişi hayatını kaybetti, 80 bin 278 kişi ise yaralandı. İşte bölge bölge yaşanan sıcak gelişmeler...

Asrın felaketinde sekizinci gün: 10 kentte 31 bin 643 kişi yaşamını yitirdi
Ekleme: 13.02.2023 - 09:17 Güncelleme: 13.02.2023 - 12:12 / Editör: Ozge Selin
Asrın felaketinde sekizinci gün: 10 kentte 31 bin 643 kişi yaşamını yitirdi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre 6 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay başta olmak üzere diğer pek çok ilde ağır yıkıma neden oldu. Depremin ardından 10 kentte OHAL ilan edildi.

İşte felaketin sekizinci gününde bölgede yaşanan gelişmeler:

12.05 AFAD: Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 643'e yükseldi. 158 bin 165 kişi bölgeden diğer illere tahliye edildi.
11.50 Hatay'da 176. saatte bir kişi daha kurtarıldı.
Hatay'da 176. saatte yeni mucize: Bir kişi daha enkazdan çıkarıldı
Hatay'da 176. saatte yeni mucize: Bir kişi daha enkazdan çıkarıldı
Hatay'da arama kurtarma ekipleri, 176. saatte enkaz altından bir kişiyi daha kurtardı.
11:24 Ticaret Bakanlığı: Deprem bölgelerine yardım götürmeye çalışanlara fahiş fiyatla çorba satışı yaptığı iddia edilen dinlenme tesisi işletmesine toplam 1 milyon 860 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.
10.55 Emniyet Genel Müdürlüğü: Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 475 hesap yöneticisi tespit edildi. 56 şahıs gözaltına alındı, 14'ü tutuklandı. Yardımsever vatandaşlarımızı suistimal etmek isteyen internet sitelerinin kapatılması sağlandı.
10.33 'Asrın felaketi' olarak nitelenen, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından geçen 141'inci ve 163'üncü saatler arasında en az 41 kişi enkaz altından sağ çıkarıldı.
09.30 Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca, kentte deprem nedeniyle yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
09.20 Kahramanmaraş merkezli depremde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yıkılan Emre Apartmanı'nın şantiye şefi ve fenni mümessili Nazmi Tosun'un İstanbul'da yakalandığı bildirildi.
06:48 Gaziantep'te yıkılan binanın enkazında kalan 40 yaşındaki Sibel Kaya, 170 saat sonra sağ çıkarıldı.
03:58 Adıyaman'da enkaz altında kalan 60 yaşındaki kadın 166 sonra kurtarıldı.
00.50: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulundu. AFAD'ın toplam personel sayısının 7 bin 300 olduğunu belirten Bakan Soylu, 'Takdir edilmelidir ki bu personelle böyle bir afetin yürütülmesi mümkün değildir. Şu anda sahada 300 bine yakın çalışan var ve herkes büyük bir seferberlik halindedir.' dedi. Herkesin AFAD ile birlikte kendi üzerine düşen iradesini devam ettirdiğine vurgu yapan Bakan Soylu, 'Tarihin en büyük felaketiyle karşı karşıyayız. Bunu hep birlikte yürüttüğümüze herkes şahittir.' ifadelerini kullandı.
Bakan Soylu, 308 enkazda arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. 'Artık malzeme göndermeyin' yönündeki açıklamalarla ilgili konuşan Bakan Soylu, 'Göndermeyin diyenleri dinlemeyin. Milyonlarca insan var burada. Gönderebildiklerinizi gönderin. Yoksa daha sonra sıkıntı çekeriz. 'Burada iaşenin aksamaması lazım. Bölgeye malzeme aktı, şu an bekleyen TIR söz konusu değil. Ancak depolarımız malzeme bekliyor. Kuru gıda dahil, hijyen malzemeleri dahil diğer malzemelere ihtiyaç var. ' dedi.

Bakan Soylu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

'Deprem afetini yürüttüğümüz şu süreçte yaşadığımız tek güvenlik sorunu yağmacılık değil, yalancılıktır. Allah hepimizi bundan muhafaza etsin. Biz Elazığ depremi yönettik, yangın afeti yönettik Batı Karadeniz sel afeti yönettik. Bu afet bunların kat kat üzerinde. Şöyle bir örnek vereyim; Ebrar Sitesi'nde ölen kişi sayısı Elazığ depreminde ölen kişi sayısının altı katı. Zihni birileri tarafından yağmalanmış insanlar afetle karşı karşıya kalan vatandaşlarımızı istismar etmek için, ülkemizin acı gününü istismar etmek için her şeyi yapıyorlar. Biz onları yalanlayacağız ama yüzde 99 işimize bakacağız. Onları da Allah'a havale ediyoruz. Elbette ki birkaç çift lafımız olur ama işimiz bittikten sonra. Kim dezenformasyon yapıyorsa devletin tüm kurumları kanun ve OHAL'in getirdiği bütün unsurlar kullanılarak hukuk karşısına çıkarılmaktadır. Bu ülkeye yapılacak en büyük kötülüklerden biri dezenformasyonla bu milletin gündemini meşgul etmektir.'

00.00: OHAL kapsamında sağlık alanında alınan tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; eczacı, tıbbi cihaz satış merkezleri, optisyenler ve işitme cihazı merkezleri mobil hizmet verecek. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, İslahiye, Nurdağı'ndaki eczaneler ilaç takip sisteminden muaf olacak.

Asrın felaketinde sekizinci gün: 10 kentte 31 bin 643 kişi yaşamını yitirdi
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