Akşener'e Malatya'da tepki: Burası siyaset yeri değil! İYİ Partililerden depremzedelere küfür

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in depremden etkilenen Malatya'ya yaptığı ziyaret sırasında vatandaşlar ile partililer arasında arbede yaşandı. Akşener'e "Burası siyaset yeri değil" sözleri ile tepki gösteren depremzedelere İYİ Partili isimler, küfürle karşılık verdi. Yaşananların ardından Akşener, bölgeden hızla uzaklaşmayı tercih etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu illerden biri olan Malatya'da enkaz altında kalan vatandaşların çıkarılması için yoğun çalışmalar sürerken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'de bugün Malatya'ya gelerek incelemelerde bulundu. Beraberindeki partililerle birlikte Turgut Temelli Caddesi alt kavşağındaki enkaz alanına gelen Akşener, burada görevlilerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.AKŞENER HIZLA UZAKLAŞTIİnceleme sonrası makam aracına binan Akşener'e çevrede bulunan depremzedelerden tepki gelince ortalık bir anda karıştı. Akşener, hızlıca bölgeden uzaklaşırken vatandaşlar ile partililer arasında arbede yaşandı.İYİ PARTİLİLERDEN DEPREMZEDELERE KÜFÜRPolis ekipleri araya girerek olayları yatıştırmak için çaba sarf ederken partililerden birinin depremzedelere küfür etmesi tartışmaları yeniden alevlendirdi.'BURASI SİYASET YERİ DEĞİL'Buranın siyaset yeri olmadığını söyleyen bazı depremzedeler, halen enkaz altında canlarının olduğunu söyleyerek devletin depremin ilk anından itibaren yanlarında olduğunu söyleyerek hiçbir yardım yapılmadığı iddialarının yalan olduğunu ifade ettiler.