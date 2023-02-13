  • USD: 18,83 - 18,87
  • EURO: 20,16 - 20,19
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Adıyaman'da hayatını kaybeden 2 kardeşin notu enkazdan çıkarıldı: Biz birbirimizi seven iki kardeşiz

Arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürürdüğü kentte hayatını kaybeden iki kardeşin 2018'de yazdığı notta "Biz birbirimizi seven iki kardeşiz" görenleri duygulandırdı.

Ekleme: 13.02.2023 - 15:26 Güncelleme: 13.02.2023 - 15:39 / Editör: Ozge Selin
Adıyaman'da hayatını kaybeden 2 kardeşin notu enkazdan çıkarıldı: Biz birbirimizi seven iki kardeşizKahramanmaraş merkezli Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerden 10 il etkilendi.

Bu kentlerden etkilenen bir ilde Adıyaman oldu.

Kentte Yunus Emre Mahallesi'ndeki apartmanda Osman ve Müzeyyen Toprak çifti ile çocukları Abdurrahman ve Aysima Toprak, enkaz altında kaldı.

2 kişi yaralı olarak kurtarıldı
Siirt Belediyesi ekipleri, 50'nci saatte, enkazdan Osman ve Müzeyyen Toprak'ı yaralı kurtardı.

Aynı aileden 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
11 yaşındaki Abdurrahman ve 7 yaşındaki kardeşi Aysima'nın ise cansız bedenlerine ulaşıldı.

Enkazda, kardeşlerin anı defterinin bir sayfası ve oyuncak da bulundu.

Ekiplerle görüştüler
Osman ve Müzeyyen Toprak çifti, taburcu olduktan sonra arama-kurtarma çalışmalarında, kendilerini çıkaran Siirt Belediyesi ekipleriyle görüştü.

Anne Müzeyyen Toprak, enkazdan bulduğu, çocuklarına ait oyuncağı da yanına alarak, kendisini kurtaran ekiplerin yanına geldi.

'Yavrularımı dualarla çıkardılar'
Teşekkür eden Toprak, 'Yavrularımı dualarla çıkardılar. Allah onların işlerini rast getirsin.' dedi.

'Her zaman yanınızda olacağız'
Arama-kurtarma çalışmalarına katılan Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Murat Özekinci de depremde çocuklarını kaybeden Müzeyyen Toprak'a şu ifadeleri kullandı:

Biz sizleri kardeş bildik, aile bildik. Bizim sizlere kapımız, yuvamız, Siirt'imiz açık. Bunu samimiyetimizle kalbimizle söylüyoruz. Biz sizin için buradayız. Bütün Siirt, sizi bağrına basar. Biz sizi çok sevdik, biz sizi aile bildik. Her zaman yanınızda olacağız.

Adıyaman'da hayatını kaybeden 2 kardeşin notu enkazdan çıkarıldı: Biz birbirimizi seven iki kardeşiz

'Biz birbirimizi seven iki kardeşiz'
Öte yandan Abdurrahman'ın, kardeşi Aysima ile ilgili 2018 yılında yazdığı ve kendi fotoğraflarını yapıştırdığı anı defterindeki notta şöyle yazdı:

'Merhaba. Ben Abdurrahman bu da kardeşim Aysima.

Biz birbirimizi seven iki kardeşiz. Beraber çok güzel oyunlar oynarız. Bir gün ben akülü arabamı sürerken kardeşim de binmek istedi.

Tek başına süremeyeceği için ona yardımcı oldum ve beraber sürdük.

Çok eğlenceli bir gündü. Biz kardeşimle sevdiğimiz oyunları oynayıp devam ediyoruz.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Şanlıurfa'da depremde ağır hasar alan binaların yıkımına başlandı
Tele1 sunucusu depremzedelere yardıma koşan kadın gönüllülere nefret kustu
İl il hasar tablosu açıklandı! Hasar tespit çalışmaları tüm hızıyla sürüyor
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye'yle anlaşmazlıklarımızı çözebiliriz
Devlet Bahçeli Vakfı, 11 çocuğun sorumluluğunu üstlenecek
Avustralyalı gazeteci: Dünyanın hiç bir yerinde böyle misafirperver insanlar görmedim
Kahramanmaraş’ta 248. saatte 1 kişi sağ çıkarıldı!
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Gördüğümüz en korkunç felaket
Asrın felaketinde 11'inci gün: 35 bin 418 canımızı yitirdik
Türkiye’yi ağlatan kavuşma: Deprem enkazından kedinin miyavlamasıyla kurtuldu!
Sosyal medyada tartışılan binanın müteahhidi: Kesinlikle deprem yönetmeliğine uygun
Kahramanmaraş'ta toplu mezara dönen Ebrar Sitesi müteahhiti aranıyor
Terör destekçilerinden insanlık dışı manzara! Avrupa’nın beslediği PKK yandaşları depremzedelere gelecek yardımları ateşe verdi
Dolandırıcıların konteyner planı! Deprem yardım paralarına göz diktiler
Babasının depremde ölmeden önceki son siparişini görünce kahroldu: Genç kızın paylaşımı yürekleri dağladı
Ünlü İngiliz DJ Ant Payne canlı yayında depremle dalga geçti: Ülke ayağa kalktı
Yıkılan binanın müteahhidi tekneyle yurtdışına kaçarken yakalandı
Türkiye Tek Yürek kampanyasında ne kadar yardım bağış toplandı? AFAD ve Kızılay’a depremzedelere yardım için rekor bağış miktarı
Arnavutluk Başbakanı Rama’dan 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına bağış: “Erdoğan'ın bizler için yaptıklarını unutmadık'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız bir yıl içinde yıkılan her binanın yerine huzurla oturulabilecek konutları teslim etmeye başlamaktır
Naci Görür'den büyük depremler sonrası üç bölgeye uyarı: Faylara stres transferi olmuş olabilir

Naci Görür'den büyük depremler sonrası üç bölgeye uyarı: Faylara stres transferi olmuş olabilir

Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? İşte son tahminler

Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? İşte son tahminler

Deprem sonrası yapılan beton testlerinde korkunç sonuçlar

Deprem sonrası yapılan beton testlerinde korkunç sonuçlar

NASA duyurdu: FINDER Türkiye'de kullanıldı! Bakın enkazdaki kalp atışını nasıl buluyor?

NASA duyurdu: FINDER Türkiye'de kullanıldı! Bakın enkazdaki kalp atışını nasıl buluyor?

Tüm felaketlere şahitlik etti: Dünyanın elle yapılan en büyük tüneli

Tüm felaketlere şahitlik etti: Dünyanın elle yapılan en büyük tüneli

Köyü ortadan ayıran yarık: Evler yerle bir oldu

Köyü ortadan ayıran yarık: Evler yerle bir oldu