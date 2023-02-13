Adıyaman'da hayatını kaybeden 2 kardeşin notu enkazdan çıkarıldı: Biz birbirimizi seven iki kardeşiz

Kahramanmaraş merkezli Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerden 10 il etkilendi.Bu kentlerden etkilenen bir ilde Adıyaman oldu.Kentte Yunus Emre Mahallesi'ndeki apartmanda Osman ve Müzeyyen Toprak çifti ile çocukları Abdurrahman ve Aysima Toprak, enkaz altında kaldı.Siirt Belediyesi ekipleri, 50'nci saatte, enkazdan Osman ve Müzeyyen Toprak'ı yaralı kurtardı.11 yaşındaki Abdurrahman ve 7 yaşındaki kardeşi Aysima'nın ise cansız bedenlerine ulaşıldı.Enkazda, kardeşlerin anı defterinin bir sayfası ve oyuncak da bulundu.Osman ve Müzeyyen Toprak çifti, taburcu olduktan sonra arama-kurtarma çalışmalarında, kendilerini çıkaran Siirt Belediyesi ekipleriyle görüştü.Anne Müzeyyen Toprak, enkazdan bulduğu, çocuklarına ait oyuncağı da yanına alarak, kendisini kurtaran ekiplerin yanına geldi.Teşekkür eden Toprak, 'Yavrularımı dualarla çıkardılar. Allah onların işlerini rast getirsin.' dedi.Arama-kurtarma çalışmalarına katılan Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Murat Özekinci de depremde çocuklarını kaybeden Müzeyyen Toprak'a şu ifadeleri kullandı:Biz sizleri kardeş bildik, aile bildik. Bizim sizlere kapımız, yuvamız, Siirt'imiz açık. Bunu samimiyetimizle kalbimizle söylüyoruz. Biz sizin için buradayız. Bütün Siirt, sizi bağrına basar. Biz sizi çok sevdik, biz sizi aile bildik. Her zaman yanınızda olacağız.Öte yandan Abdurrahman'ın, kardeşi Aysima ile ilgili 2018 yılında yazdığı ve kendi fotoğraflarını yapıştırdığı anı defterindeki notta şöyle yazdı:'Merhaba. Ben Abdurrahman bu da kardeşim Aysima.Biz birbirimizi seven iki kardeşiz. Beraber çok güzel oyunlar oynarız. Bir gün ben akülü arabamı sürerken kardeşim de binmek istedi.Tek başına süremeyeceği için ona yardımcı oldum ve beraber sürdük.Çok eğlenceli bir gündü. Biz kardeşimle sevdiğimiz oyunları oynayıp devam ediyoruz.