Adıyaman'da 83'üncü saate enkazdan çıkarılan genç, soluğu enkaz çalışmalarında aldı

Cumhuriyet tarihinin en şiddetli depreminde 8'inci güne girildi.Kahramanmaraş'ta yaşanan 2 deprem, birçok ilde de etkili olarak binlerce can kaybı ve enkaza yol açtı.Afet bölgesinde çalışmalar devam ederken, birlik ve beraberlik görüntüleri de yüzleri güldürüyor.Depremin vurduğu illerden biri olan Adıyaman'da 4'üncü günde bir enkazdan genç çift sağ çıkarılmıştı.82 saat geçmesine rağmen canla başla çalışan madencilerin kurtardığı Burcu ve Onur Mermer çiftinin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Hastaneye kaldırılan Onur Mermer, tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildi.Akrabaları ve arkadaşları enkaz altında olan genç adam, evde dinlenmek yerine ekiplere yardım için enkaz çalışmalarına katıldı.23 yaşındaki Onur Mermer, şu ifadeleri kullandı:'Hastanede 4-5 saat tedavi gördükten sonra taburcu olup eve gittim. Fakat, yakınlarım enkaz altında olduğu için dayanamayıp enkaz yerine geldim. Enkazlarda akrabalarım, arkadaşlarım ve yakınlarım vardı. Enkazdaki çalışmalara yardım ediyorum. Allah'a çok şükür iyiyim bu günlerde geçecek.'