10 ilde okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yeni açıklama

Bakan Özer'in açıklamalarından satır başları şöyle;10 ildeki eğitim-öğretimi 1 Mart'a kadar ara verdiğimizi açıkladık. 1 Mart'ta başlayacağımızı açıklamadık. 1 Mart'a kadar ara verdiğimizi açıkladık. Burada da biz Bakanlık olarak il bazlı bir değerlendirme yapmayacağız. İlçe bazlı, okul bazlı değerlendirme yapacağız.1 Mart'ta eğitim-öğretim başlayacak demiyoruz. 1 Mart'a kadar ara verildiğini söylüyoruz.Tüm okulların hasar tespit raporlarını almadan eğitime başlamayacağız. Hasarımız diğer binalara göre çok az Depremden etkilenen illerimizde okulların 23 tanesi yıkıldı, 83 tanesinde ağır hasar var.İhtiyaç olması durumunda yeni öğretmen atamaları da yapacağız. Eğitim-öğretimde neye ihtiyaç varsa atama yoluyla, görevlendirme yoluyla onu yapacağız.Koşulların iyileşmesi durumunda sınav tarihlerini belirleyeceğiz. Bir YGS ve YKS'yi açıkladık. YGS sınavıcının tarihini inşallah daha sonraki günlerde açıklayacağız.MEB, 6 Şubat tarihinden itibaren tüm ekibiyle sahada. MEB şu anda 10 ilde vatandaşlarımıza günlük yaklaşık 2 milyon sıcak yemek veriyor. Günde 600 bin ekmek üretiyor. Yaklaşık 4bin öğretmenimiz sahada.Depremin ilk gününden itibaren bizden talimat almadan sahaya giden tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum.