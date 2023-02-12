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Son dakika: 160. saatte mucize: 10 yaşındaki Aysima enkaz altından sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan bir binanın enkazı altında kalan veren 10 yaşındaki Aysima, 160 saat sonra ekipler tarafından sağ olarak kurtarıldı.

Son dakika: 160. saatte mucize: 10 yaşındaki Aysima enkaz altından sağ çıkarıldı
Ekleme: 12.02.2023 - 20:55 Güncelleme: 12.02.2023 - 21:04 / Editör: Ozge Selin
Son dakika: 160. saatte mucize: 10 yaşındaki Aysima enkaz altından sağ çıkarıldı
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler birçok ilde olduğu gibi Malatya'da da can kaybı, yaralanmalar ve hasara neden oldu. Deprem nedeniyle Malatya'ya AFAD koordinesinde birçok ekip sevk edildi. Ekipler, depremin ilk saatlerinden itibaren yoğun mesai harcayarak enkazda kalanları kurtarmaya başladı.

Son dakika: 160. saatte mucize: 10 yaşındaki Aysima enkaz altından sağ çıkarıldı

Ciritpınar Mahallesi'nde çöken bir binadan ses alan Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 10 yaşındaki Aysima'ya ulaşıldı. Ekipler Aysima'yı yoğun mesai harcayarak sağlık ekiplerinin de desteğiyle kurtardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Aysima hastaneye götürüldü.

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