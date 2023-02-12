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Selçuk Bayraktar: BAYKAR olarak bin kalıcı konutla konut seferberliği başlatıyoruz

Baykar, Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremler sonrasında konut seferberliği başlattı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "BAYKAR olarak afetzede kardeşlerimizin kalıcı barınma ihtiyacının çözümüne destek olabilmek için AFAD ile koordineli olarak 1000 konut bağışlıyoruz." açıklamasında bulundu.

Selçuk Bayraktar: BAYKAR olarak bin kalıcı konutla konut seferberliği başlatıyoruz
Ekleme: 12.02.2023 - 21:13 Güncelleme: 12.02.2023 - 21:23 / Editör: Ozge Selin
Selçuk Bayraktar: BAYKAR olarak bin kalıcı konutla konut seferberliği başlatıyoruz
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 kenti yerle bir eden 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrasında bölgeye büyük yardımlarda bulunan Baykar, konut seferberliği başlattı.

'YARALARIMIZI HEP BİRLİKTE SARACAĞIZ'

Deprem bölgesinde bulunan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, 'Milletimiz için #KonutSeferberliği başlatıyoruz. BAYKAR olarak afetzede kardeşlerimizin kalıcı barınma ihtiyacının çözümüne destek olabilmek için AFAD ile koordineli olarak 1000 konut bağışlıyoruz. Yaralarımızı tek yürek hep birlikte saracağız.' dedi.

Selçuk Bayraktar: BAYKAR olarak bin kalıcı konutla konut seferberliği başlatıyoruz

'TÜM MİLLETİMİZİ KONUT SEFERBERLİĞİNE DAVET EDİYORUM'

Bayraktar, paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

'Kahramanmaraş'tayız çok büyük iki depremle, çok bir felaketle sarsıldık. Felaketin yaralarını sarmak için tüm milletimiz devletle sırt sırta seferber oldu, büyük bir gayret gösterdi, göstermeye de devam ediyor. En büyük gayreti de soğukta enkaz başında canla başla mücadele edenler gösteriyor. Allah hepsinden razı olsun. Bu noktadan sonra en büyük ihtiyaçlar arasında depremde evlerini kaybetmiş vatandaşlarımız için yeni yaşam alanlarının inşa edilmesi geliyor. Bu süreçte acil olarak geçici yaşam alanı olması için AFAD'la koordine olup iki bin kişilik BAYKAR konteyner kentini inşallah hayata geçireceğiz. Bunun yanında çok daha önemli gördüğümüz, barınma ihtiyacını kalıcı olarak karşılamak için bin konut bağışlıyoruz. İnanıyorum ki tüm milletimiz bu ihtiyacı gidermek için elinden gelen ne varsa imkanı nispetinde desteğini esirgemeyecektir. Tüm milletimizi ve imkanı olan tüm kurumlarımızı afetzedelere yaşam imkanı olacak konut seferberliğine davet ediyorum. Yaralarımızı tek yürek hep birlikte saracağız.'
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