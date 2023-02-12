Samandağlıların yardımlarına çöken CHP’li Başkan bu kez gönüllü gençlere hakaret etti...

Türkiye deprem bölgesinde kenetlendi, STK'lardan sivil gruplara vatandaşlar afetzedelere yardıma koştu. 7'den 70'e herkes, depremden etkilenen vatandaşlara yardım ulaştırmak için seferber oldu.Birkaç gün önce ise yardımların yığıldı Hatay'da, Samandağ ilçesinde yaşayan vatandaşlara yardım gitmediği iddia edildi. Depremzedelerin şikayeti üzerine bölgede çalışma başlatan yetkililer yardımları CHP Hatay Samandağ İlçe Başkanı Turgay Abacı'nın babasının evinde buldu. Devreye giren ekipler sonrasında yardımlar gerçek sahiplere, depremzedelere ulaştırdı.CHP'li Başkan Abacı bu kez de yardım dağıtan dönüllü gençlere hakaretleriyle ve tehditleriyle gündeme geldi. İddia sahibi Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Ahmet Bakır, yaşananları Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'e anlattı.Ahmet Bakır, CHP'li Abacı'nın gönüllü kadınlardan birine bağırdığını ve kendisinin olaya müdahale ettikten sonra Abacı'dan ağır hakaretler işittiğini ifade etti.Bakır, “Önce bir kendimi tanıtayım. Ben Ahmet Bakır, Hatay Samandağlı'yım. Deprem sırasında buradaydım, ailem de buradaydı. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ikinci sınıfım. Gerek enkazlarda, gerek dağıtımları sivil olarak çalışıyorum. Hiçbir kuruma bağlı değilim” dedi.Bakır olay anını, “Bir beyefendi geldi. Bir bayana bağrıyordu kadın bir arkadaşıma, o sırada ben devreye girdim. Bana “Sen sus lan git buradan” dedi. Bu şekilde bana birkaç küfür etti. Ben orada şey yaptım. Üstüme yürümeye başladı aramızda tabii olmasına rağmen. Üstüme yürümeye başladı. “Sen defol git” demeye başladı bana. Ben dedim ki adama “Siz gidin bu sisteminizi devlete yapın. Biz burada siviliz. Hiçbir şeye bağlı değiliz.” Gerekirse tehditler gerekir şeyler söylemeye başladı. Bundan sonra kendini CHP Samandağ ilçe başkanı olarak tanıttı, Turgay Abacı. Ondan sonra “Buranın görevlisi kim?” diye bağırmaya başladı. Burada Doktor Bekir diye bir arkadaşımız var. O bahsettiğim sivil gelen yani yardıma gelen gönüllü arkadaş, onu buldu. Ona şey diyor. “Sizin üstünüz kim? Sizi kim gönderdi İstanbul'dan?” Yani üstünü arayacak. Vallahi böyle bir zihniyetteler yani. Tehditvari konuşuyor. “Sizin üstünüz kim?” beni şikayet amaçlı. Ondan sonra hocam orada bizim emeğimizi, gelen malı CHP getirmiş gibi lanse etmeye başladı. Ben dedim “CHP'liysen git CHP yardımı getir” dedim ben. Dedi ki “Ulan sana tüm yardımları CHP getiriyor. Sen kimsin?” dedi bana. Bu şekilde. Tüm yardımları CHP getiriyormuş. Alanda bir tek onlar varmış. Bu şekilde kendini lanse etti. Sonra bizler yağmayı engelleyemiyoruz. Kendisi yağmayı teşvik etti. İnsanları üzerimize saldı bir nevi ve ben gerçekten Samandağ'da Samandağ halkının çoğu CHP'ye oy verir ve buna rağmen ben böyle insanların CHP içinde barınmasına izin vermeyeceğim. Özellikle izin vermeyeceğim. Ben tüm derneklere yazdım” sözleri ile anlatmaya devam etti.Gazeteci Karagöz'ün sorusu üzerine CHP'yi destekleyen bir ailesi olduğunu ifade eden Ahmet Bakır, “Hiçbir partide üyeliğim yok. Hiçbir sivil toplum kuruluşunda da üyeliğim yok. Her şeye kefilim. İnanın her şeyin arkasında durabilirim. Biz halk olarak genelde CHP'ye yatkınızda CHP'ye veriyoruz biz ama biz burada %90 CHP'ye verdiğimiz ki biz de benim ailem de CHP'ye verir bu sakın şey anlaşılmasın. Biz karalama kampanyası yapmıyoruz. Bunu da belirtin Samandağ ilçe olarak CHP'ye veren bir memleket ve benim ismimi özellikle yazın. Bizim ailem de CHP'ye veriyor” dedi.