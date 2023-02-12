Malatya’da deprem meydana geldi! 12 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre Malatya’da 5.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem felaketinden en çok etkilenen iller arasında yer alan Malatya’da meydana gelen 5.1’lik deprem in detayları ve son dakika bilgiler.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Malatya'nın Hekimhan ilçesinde saat 19:29'da 5.1 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 2.6 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem merkez üssüne yakın illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİAFAD VERİLERİ