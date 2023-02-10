Kahramanmaraş merkezli depremlerde son durum: Vefat ve yaralı sayısı artıyor

00.00: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 10 ili vuran depremlerde can kaybı 24 bin 617'ye yükseldi.23.35: Bakan Kurum: "10 ilde 171 bin 882 bina incelendi. 24 bin 921 binada 120 bin 940 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı olduğunu tespit ettik."21.08: AFAD: SAKOM'dan alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 22 bin 327 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 80 bin 278 vatandaşımız yaralı olarak kurtulmuştur. 106 bin 428 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edilmiştir.19.37: Sağlık Bakanı Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 22 bin 327 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 bin 278 kişinin yaralı olarak kurtulduğunu bildirdi.17:05 Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, deprem bölgesinde şirket olarak bir yıl içinde bin konut yapacaklarını bildirdi.16:46: 133. saatte peş peşe mucize haberleri. Kahramanmaraş'ta 16 yaşındaki Tuğçe, 133. saate kurtarıldı. Ayrıca 6 yaşında bir erkek çocuğu ve 8 yaşında bir kız çocuğu enkazdan çıkartıldı.16:35 Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da yıkılan binalarla ilgili Cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.16:02: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman şehirleri doğalgazsız kalmıştı. Dün itibarıyla BOTAŞ onarım işlemlerini tamamladı. Artık bu şehirlerimizin girişinde doğalgaz var. Şehir içerisindeki gaz dağıtım kuruluşlarının bu gazın evlerimize ve iş yerlerimize intikali ile ilgili yapması gereken bazı işler var. Kontrolleri ve hasar tespitleri yapmaları gerekiyor." dedi.15.16 Gaziantep İslahiye'de 4 yaşındaki Şengül Karabacak, 132. saatte sağ olarak enkazdan çıkarıldı. Şengül'ün ardından babası Sezai Karabacak da enkazdan sağ şekilde çıktı.14.46: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, üniversitelerin yaza kadar uzaktan eğitim ile devam edeceğini ve KYK Yurtları'na depremzedelerin yerleştirileceğini açıkladı. Ayrıca 13 binin üzerindeki yükümlü askerimizin mart ve nisan celpleri mayıs ayına ertelendi.14:20 AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 20 bin 937 kişinin hayatını kaybettiğini, 102 bin 388 afetzedenin diğer illere tahliye edildiğini açıkladı.12.09: AFAD: (Deprem sonrası volkanik hareketlilik iddiası) Gözlemlerimiz, bölgede herhangi bir lav akması, volkanik kül, petrol veya gaz çıkışı olmadığı yönündedir.12.04: Adalet Bakanlığı, depremden etkilenen illerde yıkılan binalarla ilgili Deprem Suçları Soruşturma Büroları kurulmasını istedi.12.03: Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kamu çalışanı kadınlara hizmetlerin aksatılmaması kaydıyla 20 Şubat'a kadar idari izin verilebilecek.08.41: AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 20 bin 665 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 bin 88 kişinin kurtarıldığını bildirdi.06.22: Kahramanmaraş'ta depremde enkaz altında kalan 70 yaşındaki Menekşe Tabak, ekiplerin yoğun çabasıyla 122 saat sonra sağ çıkarıldı.03.25: Bakan Kirişçi, 'Hatay Yarseli Barajı patladı' iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.02.15: AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 20 bin 318 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 bin 88 kişinin kurtarıldığını bildirdi.01.19: Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Hatay'da Yarseli Barajı'nın patladığı yönündeki iddialar asılsızdır.00.50: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Adıyaman'da 3 bin 413 kişi vefat etti.00.07: Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ilkinin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Pazarcık'a koordinasyondan sorumlu vali olarak atanan Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, "Pazarcık'ın tüm bölgelerine sosyal yardım, gıda maddesi, hijyen maddesi ile giyim maddelerini ulaştırmış durumdayız." dedi.DEPREMDE YARALANAN 47 KİŞİ TSK'NIN KARGO UÇAĞIYLA İSTANBUL'A GETİRİLDİ"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan 47 kişiyi taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri kargo uçağı, Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.TSK'ya ait askeri uçakla Adana'dan İstanbul'a getirilen yaralılar, sağlık ekiplerince sedyelerle ambulanslara alındı. Yaralıların ambulanslara taşınması sırasında askerler de sağlık görevlilerine yardım etti.MEHMETÇİK YARDIM ELİNİ UZATMAYA DEVAM EDİYORMilli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ilk günden bu yana deprem bölgesinde mücadeleye devam eden TSK, 25 bin 251 Mehmetçik ile vatandaşlara yardımların ulaştırılması ve arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.Kara Kuvvetleri Komutanlığının 17 bin 636, Deniz Kuvvetleri Komutanlığın 3 bin 971, Hava Kuvvetleri Komutanlığının 3 bin 644 personeli afetle mücadele çalışmalarında yer alıyor.Çalışmalara TSK'nın en büyük çıkarma gemileri TCG İskenderun, TCG Sancaktar, TCG Bayraktar, TCG Osmangazi, TCG Heybeliada, TCG Bafra, TCG Karpaz, TCG Tarsus ve TCG Kemalreis de destek veriyor.TSK İnsani Yardım Tugayı, İstihkam Savaş Taburları ve Deniz İstihkam Arama Kurtarma Timleri de bölgede görev alıyor.Ayrıca 36 seyyar mutfak ve 4 fırınla günlük 40 bin kişilik sıcak yemek, 557 bin 600 kumanya, 501 bin 200 ekmek depremzedelere dağıtılıyor. TSK'nın seyyar sahra hastanesi de depremzedelere hizmet veriyor.ÇEVRİM İÇİ SİSTEMLE MERKEZDEKİ HASTANELERE GÖNDERİLİYORYaralı depremzedelere bölge dışındaki üniversite hastanelerinden getirilen mobil ultrason cihazlarıyla da hizmet sunuluyor. Çekilen filmler, çevrim içi sistemle merkezdeki hastanelere gönderilerek anında değerlendirilip hızla müdahale edilmesi sağlanıyor.Hekim, psikolog, hemşire, acil tıp teknikeri gibi sağlık personelinin yanı sıra üniversitelerin gastronomi bölümlerinden öğrenciler, ekmek ve yemek hazırlanmasına destek sağlıyor. Bölgedeki her bir üniversitenin yemekhanesinde 50 bin öğünlük yemek servisi kapasitesine ulaşıldı.HATAY'DAKİ RÖNESANS REZİDANSIN MÜTEAHHİDİ YURT DIŞINA KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDIDepremin vurduğu Hatay Antakya'daki en lüks yapılardan biri olarak gösterilen ve 2012 yılında yapımı tamamlanan Rönesans Rezidans depremden sonra yerle bir oldu. 12 katlı 250 konutun yerle bir olduğu yapıdaki daireler yaklaşık 1.5 milyon lira ile 3 milyon lira arasında satışa sunuluyordu.Depremde yerle bir olan rezidansı inşa eden şirket iki kardeş müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun ve İnşaat Mühendisi Hüseyin Yalçın Coşkun'a ait olduğu öğrenilirken iki kardeş kayıplara karıştı.Mehmet Yaşar Coşkun'un yakalanma anları ortaya çıktı.Hatay'daki Rönesans Rezidans İnşaat Müteahhidi paralarla kaçmaya çalışırken böyle yakalandı | VideoHüseyin Yalçın Coşkun'un 2017 yılında şirketleri Antis Yapı'nın merkezini taşıdıkları Karadağ'da olduğu iddia edildi.KAÇMA HAZIRLIĞINDA İSTİHBARATIRezidansın yerle bir olması üzerine Coşkun kardeşler hakkında soruşturma başlatılarak yakalama kararı verildi.Soruşturma birimleri, müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun'un yurt dışına çıkış hazırlığında olduğu yönünde istihbari bilgi edindi.HAVALİMANINDA YAKALANDIGaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen ekipler Karadağ'a kaçmak isteyen müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun'u İstanbul Havalimanı'ndayken yakalayarak gözaltına aldı137 BİN 973 ÇADIRDepremden etkilenen 10 kente AFAD, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kızılay tarafından 137 bin 973 çadır ve 1 milyon 507 bin 494 battaniye sevk edildiği, 97 bin 973 aile yaşam çadırının kurulumunun tamamlandığı bildirildi. Bölgede toplam 199 mobil mutfak, 86 ikram aracı, 5 mobil fırın ve 252 hizmet aracı görev yaptığı belirtildi.Afet bölgesinde 5 milyon 613 bin 242 sıcak yemek, 1 milyon 181 bin 172 çorba, 5 milyon 581 bin 447 litre su, 6 milyon 152 bin 274 ekmek, 3 milyon 537 bin 62 ikramlık malzeme, 16 bin 700 çay dağıtımı, 449 bin 204 içecek dağıtımı yapıldığı belirtildi.DEPREMZEDELERE 1 YIL KİRA DESTEĞİBaşkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'da depremzedeleri ziyaret etti, çadırkentte incelemelerde bulundu.Bölgedeki incelemelerinin ardından depreme ilişkin son bilgileri paylaşan Başkan Erdoğan, "Çadırlarda kalmak istemeyen vatandaşlarımızın bir yıl kira bedelini ödemek suretiyle konutlara geçmelerini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.THY'nin depremzedelere ücretsiz hizmet vereceğini belirten Başkan Erdoğan, hane başına taşınma yardımıyla birlikte 15'er bin lira verileceğini açıkladı.