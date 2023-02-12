Gaziantep'te yıkılan bir sitenin müteahhidi Mehmet Ertan Akay tutuklandı

Asrın felaketinde hesaplaşma vakti...Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından aynı gün saat 13.24'te ise Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde ikinci deprem oldu.10 ili etkileyen depremlerde, Gaziantep merkezi ve İslahiye ile Nurdağı ilçelerinde yüzlerce bina yıkıldı, binlerce kişi enkaz altında kaldı.Deprem sonrası arama-kurtarma çalışmaları 7'inci gününde de sürdürülüyor.Asrın felaketinde 4 bloğu yıkılan 6 bloklu Ayşe-Mehmet Polat Sitesi, onlarca kişiye mezar oldu.Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca depremde çöken Ayşe Mehmet Polat sitesinin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay'ın yakalanması için soruşturma başlatıldı.Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay, "taksirle ölüme sebebiyet verme" ve "imar kanununa muhalefet" suçundan İstanbul Ataşehir'de yakalanmasının ardından işlemleri için Gaziantep'e getirildi.İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Gaziantep Adliyesi'ne getirilen Akay, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.