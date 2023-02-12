Fuat Oktay: Depremde yıkılan binalarla ilgili 113 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

AFAD Koordinasyon Merkezi'nde "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgilendirme yaptı. Oktay "131 şüphelinin depremde yıkılan binalarla ilgili sorumluluğu tespit edilmiş, bunlardan 1'i tutuklanmış, 113'ü hakkında gözaltı talimatı verilmiştir." dedi.