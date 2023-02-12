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Enkazdan çıkan kumbaranın acıklı hikayesi! Dizlerinin üzerine çöküp gözyaşlarına hakim olamadı

"Son yüzyılın en büyüğü" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6'lık depremler Türkiye'nin yüreğini yaktı. Felaketinin ardından, birçok ilden arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Hatay'da bir binanın enkazına giren ekipler bulduğu kumbarayı eşi ve 3 çocuğunu kaybeden acılı babaya teslim etti. Dizlerinin üzerine çökerek gözyaşlarına hakim olamayan baba, oğlunun kendisine veremediği kumbara ile ilgili söylediği sözleri yürekleri dağladı.

Enkazdan çıkan kumbaranın acıklı hikayesi! Dizlerinin üzerine çöküp gözyaşlarına hakim olamadı
Ekleme: 12.02.2023 - 00:39 Güncelleme: 12.02.2023 - 00:40 / Editör: Ozge Selin
Enkazdan çıkan kumbaranın acıklı hikayesi! Dizlerinin üzerine çöküp gözyaşlarına hakim olamadı
6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi.

Depremler başta Gaziantep ve Hatay olmak üzere, Adana, Adıyaman, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa'da da çok şiddetli bir şekilde hissedildi. Depremin ardından ekipler ilk andan itibaren bölgeye sevk edilerek canla başla yardım, arama-kurtarma çalışmalarına başladı. Ağır hasar alan illerden Hatay'da kurtarma çalışmaları devam ederken bir yandan da enkaz kaldırma çalışmaları hızla sürüyor. Çalışmalara katılmak için Hatay'da bulunan TTK maden işçileri, 45 yaşındaki adamın ihbarı üzerine Emek Mahallesi'ne gitti.

ACILI BABA GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Yıkılan binadan 10 metre içeri giren madencilerin gözüne kumbara çarptı. Kumbara enkazdan çıkarılarak acılı babaya verilirken, dizlerinin üzerine çöken baba gözyaşlarına engel olamadı.

DEPREMDEN 3 GÜN ÖNCE VERMEK İSTEDİ

11 yaşındaki oğlunun depremden 3 gün önce kumbarasında biriktirdiği paraları babasına vermek istediği öğrenildi. Enkazda 3 çocuğunu kaybeden acılı babayı madenciler teselli etti.
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