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Depremden sonra türeyen enkaz hırsızlarından 32 tanesi tutuklandı

Adana'da depremzedelerin malzemesini çaldıkları iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 32 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekleme: 12.02.2023 - 11:03 Güncelleme: 12.02.2023 - 11:12 / Editör: Ozge Selin
Depremden sonra türeyen enkaz hırsızlarından 32 tanesi tutuklandıTürkiye kenetlenerek 7.7 ve 7.6'lık büyük depremlerin şokunu atlatmaya çalışırken fırsatçılar türedi.

İlk günden itibaren bölgeye Türkiye'nin muhtelif noktalarından özenle hazırlanarak gönderilen yardım malzemeleri bu fırsatçıların hedefi oldu.

Deprem sahasında birçok noktada yağma ve hırsızlık olayları yaşandı.

Bu kapsamda emniyet güçleri asayişi sağlamaya çalışıyor.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, depremzedelerin boşalttığı evlerden hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

32 enkaz hırsızı tutuklandı
Polis depremin vurduğu ve vatandaşların evlerini bırakıp kaçtığı Çukurova ilçesinde devriye atmaya başladı.

Deprem bölgesinde nöbet tutan polis, depremzedelerin malzemesini çalan 32 zanlıyı yakaladı.

32 zanlı, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği karşısına çıkartılan zanlılar tutuklandı.
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