CHP'li Fikri Sağlar'ın 'Suriyeli' yalanı anında çürütüldü: Açıkça provokasyon yapıyorsunuz

CHP Parti Meclisi üyesi Fikri Sağlar, Suriye'den yüz binlerce yeni sığınmacının Türkiye'ye getirildiğini öne sürdü. Sağlar'ın provokasyonuna sosyal medya üzerinden yanıt veren Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş, "Tamamen yalan söylüyorsunuz. Sınır kapılarımızdan tek tek bilgi aldım. Sınırdan bırakın yüzbinlerce Suriyeli’yi, yeni tek bir kişi dahi gelmedi şu ana kadar." ifadelerini kullandı.

CHP Parti Meclisi üyesi Fikri Sağlar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yüz binlerce Suriyelinin Türkiye'ye alındığını öne sürdü. Sağlar, yaptığı paylaşımda ''AK Parti Suriye'den yüzbinlerce yeni sığınmacıyı Türkiye'ye getiriyor. Amacınız nedir, ne yapmaya çalışıyorsunuz? Getirdiğiniz milyonlarca sığınmacının açtığı sorunlar yetmedi mi? Millet can derdine düşmüş devletten yardım beklerken, yeni sığınmacılar İSTEMİYORUZ' ifadelerine yer verdi.'TAMAMEN YALAN SÖYLÜYORSUNUZ'Sağlar'ın provokasyonuna sosyal medya üzerinden yanıt veren Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş, iddiaları yalanlayarak şu açıklamada bulundu:'Açıkça provakasyon yapıyorsunuz. Tamamen yalan söylüyorsunuz. Sınır kapılarımızdan tek tek bilgi aldım. Sınırdan bırakın yüzbinlerce Suriyeli'yi, yeni tek bir kişi dahi gelmedi şu ana kadar. Toplumsal huzuru bozacak yalanlara karşı dikkatli olalım.'