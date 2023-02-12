Bakan Çavuşoğlu Yunan mevkidaşıyla deprem bölgesinde: İyi komşuluk böyle günde belli olur
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremler nedeniyle Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, deprem bölgesini ziyaret etmek ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'yla görüşmek üzere Türkiye'ye geldi. Yunanistan arama kurtarma ekiplerinin canla başla çalıştığını dile getiren Çavuşoğlu: 'Yunanistan arama kurtarma ekiplerine teşekkür ederiz. Geldikleri günden itibaren 7/24 çaba sarf ettiler. İyi komşuluk böyle günlerde belli olur.' dedi.
Yunanistan, depremlerle sarsılan Türkiye'ye destek veren ülkeler arasında yer alıyor.
Atina, bir taraftan depremzedelere yardım malzemeleri gönderirken, diğer taraftan Yunan arama kurtarma timleri enkaz altında yürütülen çalışmalara katılıyor.
Deprem bölgesine ziyaret
Yunan hükümeti ve kamuoyu, destek açıklamalarıyla Türkiye'nin yanında olduklarını dile getiriyor.
Bu kapsamda, Yunanistan Dışişleri Nikos Dendias, merkez üstü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeyi ziyaret etmek üzere Türkiye'ye geldi.
Çavuşoğlu sarılarak karşıladı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dendias'ı Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda karşıladı. Çavuşoğlu ile Dendias sarıldı.
Ayaküstü bir süre sohbet eden ikili, daha sonra baş başa görüşmenin yapıldığı yere geçti.
Hatay'ı incelediler
Görüşmede, yardım çabalarının, yaraların sarılmasının ve arama kurtarma çalışmalarının değerlendirildiği belirtiliyor.
Bu arada Nikos Dendias, Bakan Çavuşoğlu ile birlikte Hatay'ı ziyaret etti. Dendias, felaket bölgesini ziyaret eden ikinci dışişleri bakanı oldu.
İkili, depremlerden etkilenen kentte helikopterle incelemelerde bulundu.
Dendias'ın Türkiye açıklaması
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Türkiye ziyaretine ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:
Bugün Türkiye'yi ziyaret ediyorum. Türk mevkidaşım Mevlüt Çavuşoğlu eşliğinde son depremlerden büyük zarar gören bölgelerde faaliyet gösteren Yunan Yardım Misyonu üyeleriyle görüşeceğim.
'Elimizden gelen çabayı göstereceğiz'
Deprem bölgesini ziyaret eden Dendias, 'Hem ikili düzeyde hem AB düzeyinde, zor günlerin aşılması için elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz.' diye konuştu.
Dendias, Türkiye ve Yunanistan'ın 'ilişkileri yumuşatmak için bir deprem daha beklememesi' gerektiğini dile getirdi.
Bakan Çavuşoğlu, Atina'nın desteği için Yunan mevkidaşı Dendias'a şükranlarını ifade etti.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI