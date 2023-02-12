Asrın felaketinde yedinci gün: 10 kentte 24 bin 617 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye 6 Şubat 2023 Pazartesi günü merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 kenti yerle bir eden 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler binlerce canı hayattan kopardı, şehirleri yerle bir etti. Arama kurtarma ekipleri ise aralıksız bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Çifte depremde son gelen rakamlara göre 24 bin 617 kişi hayatını kaybetti, 80 bin 278 kişi ise yaralandı. İşte bölge bölge yaşanan sıcak gelişmeler...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre 6 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay başta olmak üzere diğer pek çok ilde ağır yıkıma neden oldu. Depremin ardından Türkiye genelinde yedi günlük milli yas ilan edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan depremin vurduğu 10 kentte OHAL ilan edildiğini duyurdu.09:21: Gaziantep'te, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan bir binada kolon kestikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.09:06: Hatay'da enkaz altında kalan kişi, 149'uncu saatte kurtarıldı.00.40: Hatay'da enkaz altında kalan 7 aylık bebek, 140 saat sonra kurtarıldı.00.32: Kahramanmaraş'taki bir enkazdan, depremden 140 saat sonra bir erkek yaralı kurtarıldı.00:29: Kahramanmaraş'ta 27 yaşındaki Muhammed Habib 140 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı.00.19: Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 13 yaşındaki İkra Arslan 138 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı.00.14: Hatay'da depremde 5 yaşındaki kızıyla yaşamını yitiren öğretmen Ayşe Eda Özdemir'in enkaz altından 84. saatte kurtarılan 11 aylık bebeği, İstanbul'da tedavi altına alındı.00.07: Adıyaman'da depremzedelere helikopterle yardım malzemesi ulaştırıldı.00.06: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremde ağır hasar alan Hatay İl Müdürlüğü binasında 'çeşitli evrakın yok edilmeye çalışıldığı' iddialarını yalanladı.00.00: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 24 bin 617 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.23.33: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Gaziantep'te afet koordinasyon merkezinde açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, 'Gaziantep genelinde 130 bin vatandaşımızı misafir ediyoruz. Hasar tespiti yapılmamış olan binalara kesinlikle girilmemelidir, eşya almak için bile girilmemelidir. 10 ilde incelenen binalardan 122 bin 279 yapıda bulunan 729 bin 435 bağımsız bölümün az hasarlı ve hasarsız olduğu tespit edildi.' ifadelerini kullandı.