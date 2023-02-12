Arzı çatırdatan depremin şoke eden yeni görüntüleri!

Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki ikili deprem Kahramanmaraş'ta kara yolu ve tarım arazilerinde büyük hasara yol açtı. Depremlerin yol açtığı hasar ve deprem anına ilişkin her geçen dakika yeni görüntüler ortaya çıkıyor. Deprem sonrası köy yollarında çekilen görüntüler deprem anında olan bitenin tam bir dehşet olduğunu gözler önüne serdi. İşte yolları yeryüzünü parça parça ayıran felaketin izleri

Geçtiğimiz Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Kahramanmaraş'ta ve birçok ilde meydana getirdiği yıkım dışında dağlar, yollar ve tarım arazilerinde büyük hasara yol açtı. Köy yollarında kilometrelerce uzunluğunda çatlak ve yarıklar oluşurken, sarsıntının etkisiyle tahrip olan doğada dehşetin izlerini görmek mümkün. İşte iki depremin açtığı büyük hasarın yeni görüntüleri...Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10 ilin etkilendiği depremde binlerce bina yıkıldı, binlerce kişi yaşamını yitirdi. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Kahramanmaraş'ta, deprem birçok noktada yolları da tahrip etti.Pazarcık ilçesine bağlı Çöçelli (köyü) Mahallesi'nde de depremin etkisiyle kara yolunun birçok noktasında kırıklar, yarıklar oluştu, çökmeler meydana geldi. Yer yer 2 metreyi bulan çökmeler nedeniyle yolların trafiğe kapanmasıyla birçok kırsal mahalle yoluna ulaşım da durdu.Çöçelli Mahallesi Muhtarı Murat Sımsık, depremde büyük korku yaşadıklarını söyledi. Depremin etkisiyle kendilerini ailece dışarı attıklarını ve gün ağarmasıyla köyden çıkmaya çalışınca yollardaki derin yarık ve çatlakları gördüklerini anlatan Sımsık, 'Adeta kıyameti yaşadık' dedi.Dron ile de görüntülenen bölgelerde yollardaki uzun çatlak, kırık ve çökmelerle oluşan tahribat gözler önüne çıktı.Yolların kullanılmak bir kenara yürünecek kadar dahi sağlam kalmadığı görüldü.