'Afganlılar kol kesip altın çalıyor' iddiası asılsız çıkan MasterChef şampiyonu Uğur Kardaş tutuklandı

"Afganlar bilezik için cesetlerin kolunu kesiyor" yalanını atan Uğur Kardaş tutuklandı.

Kahramanmaraş depreminden etkilenen Adıyaman'a giden Masterchef'in eski yarışmacısı Uğur Kardaş, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında, 'Afganlar deprem bölgesinde kol kesip altınları çalıyor' demişti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kardaş, 'Gerçekte bir Afgan'ın bir cesedin kolunu kestiğini görmedim' şeklinde ifade verdi. Kardaş, 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçundan tutuklandı.