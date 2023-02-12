Adıyaman'da depremde yıkılan çok sayıda binanın müteahhiti olduğu belirlenen iki kişi yakalandı
Adıyaman'da depremde yıkılan çok sayıda binanın müteahhiti olduğu belirlenen, Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş Gürcistan'a kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.
Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Adıyaman'da yıkılan çok sayıda binanın müteahhiti olan Yavuz K.. İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde yakalandı.
Eşi Sevilay K. ile birlikte Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalandığı ifade edilen Yavuz K. emniyete götürüldü.
Öte yandan, gelen son dakika haberine göre; Gaziantep'te depremde yıkılan Pamukoğlu Sitesi'nin fenni mesulü olan inşaat mühendisi Afyonkarahisar'da gözaltına alındı.
RÖNESANS REZİDANS'IN MÜTEAHHİTİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Karadağ'a kaçmak üzereyken İstanbul Havalimanı'nda yakalanan ve gözaltına alınan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun'un ifadesine SABAH ulaştı.
Adıyaman'da yaptıkları çok sayıda bina depremde yıkılmıştı! İstanbul Havalimanı'nda yakalandılar | Video
"Kamu kurum ve kuruluşları, tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan tutuklandığı öğrenilen Coşkun, yapmış olduğu binanın yıkılmasında kusurunun olup olmadığını ancak bilirkişi incelemesinden sonra ortaya çıkacağını söyledi.
Coşkun, yerle bir olan Rönesans Rezidans için "Usule ve fenne uygun olarak yapılmayan binalar depremden sonra tuzla buz olmuştur, çökmüştür. Bizim binamız sadece yan yatmıştır. Herhangi bir çökme olmamıştır" ifadelerini kullandı.
GAZİANTEP'TE 9 KİŞİNİN YAŞAMINI YİTİRDİĞİ BİNANIN MÜTEAHHİTİ YAKALANDI
Gaziantep'te depremden ötürü tıkılan ve dokuz kişinin yaşamını yitirdiği Gazi Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı'nda bulunan Bahar Apartmanı'nın müteahhiti İbrahim M.U., İstanbul'un Pendik İlçesi'ne bağlı Yenişehir Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.
Bina hafriyatı ve üzerinde yapılan teknik incelemede müteahhit İbrahim M.U.'nun ihmalinin bulunduğunun belirlendiği ve hakkında yakalama kararı çıkarıldıktan sonra gözaltına alındığı ifade edildi.
AYŞE-MEHMET POLAT SİTESİNİN MÜTEAHHİTİ DE YAKALANDI
Gaziantep'te depremde yıkılan Ayşe-Mehmet Polat sitesinin müteahhidi Mehmet Ertan Akay, İstanbul'da gözaltına alındı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, iki ayrı binada kolon kestikleri iddiasıyla Mehmet Necati Gölgeler ve Necati Gürcan Gölgeler isimli şüphelilerin de gözaltına alındığı öğrenildi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü KOM şube ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin sorgularının devam ettiği öğrenildi.
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