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Adalet Bakanlığı açıkladı: Hırsızlık ve yağma olaylarında 57 kişi tutuklandı

Adalet Bakanlığı, deprem felaketiyle birlikte başlayan hırsızlık ve yağma olaylarında 64 kişinin gözaltına alınarak 57 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Ekleme: 12.02.2023 - 23:16 Güncelleme: 12.02.2023 - 23:24 / Editör: Ozge Selin
Adalet Bakanlığı açıkladı: Hırsızlık ve yağma olaylarında 57 kişi tutuklandı
Açıklama, Adalet Bakanlığından geldi.

Twitter hesabından yapılan paylaşımda, bölgeye görevlendirilen ilave personel sayısının bin 275, adli tıp görevlendirilmeleri için 323, CEKUT Arama Kurtarma timi personel sayısı 326 olduğu ifade edildi. 2 bin 146 depremzedenin ise Adalet Bakanlığı tesislerinde konakladığı bildirildi. Hırsızlık ve yağma olaylarında ise; 75 vaka olduğu, 64 kişinin gözaltına alındığı ve 57 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Öte yandan, depremde yıkılan binalarla ilgili 134 kişi hakkında işlem yapıldığı, 7 kişinin gözaltına alındığı ve 3 kişinin tutuklandığı açıklandı.
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