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Tüm dünya kabul etti, Kılıçdaroğlu provokasyon peşine düştü: Asrın felaketiymiş...

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde etkili olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, uluslararası kurumlar ve uzmanlar tarafından "son yüzyılın en büyük felaketi" olarak nitelendirilirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem üzerinden provokasyon peşine düştü. HDP'li Pervin Buldan ile ortak açıklama yapan Kılıçdaroğlu, depremin bir algı operasyonu ile çok fazla büyütüldüğü öne sürerek "Asrın felaketiymiş..." sözleri ile milletin acısını küçümsedi.

Tüm dünya kabul etti, Kılıçdaroğlu provokasyon peşine düştü: Asrın felaketiymiş...
Ekleme: 11.02.2023 - 22:16 Güncelleme: 11.02.2023 - 22:19 / Editör: Ozge Selin
Tüm dünya kabul etti, Kılıçdaroğlu provokasyon peşine düştü: Asrın felaketiymiş...
Türkiye, 6 Şubat günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde etkili olan iki büyük depremle sarsıldı. Depremin şiddeti ve etkisi tüm dünya tarafından yakından takip edilirken yerli ve yabancı birçok uzman isim de depremi, asrın en büyük doğal afeti olarak nitelendirdi.

Tüm dünya kabul etti, Kılıçdaroğlu provokasyon peşine düştü: Asrın felaketiymiş... | Video

ASRIN FELAKETİNE 'ALGI OPERASYONU' DEDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremden etkilenen Diyarbakır'a gerçekleştirdiği ziyaret sonrası yaptığı açıklamada skandal ifadeler kullandı. Tüm dünyanın 'asrın felaketi' olarak kabul ettiği depremlerin çok fazla büyütüldüğünü öne süren Kılıçdaroğlu, 'Asrın felaketiymiş' sözleri ile yaşanan can kayıplarını ve acıları küçümsedi. Kılıçdaroğlu,'Bir algı operasyonu ile olayı çok fazla büyütüp, sorumluluktan kurtulmak istiyorlar.' dedi.

Tüm dünya kabul etti, Kılıçdaroğlu provokasyon peşine düştü: Asrın felaketiymiş...

HDP'Lİ BULDAN İLE ORTAK AÇIKLAMA

HDP'li Pervin Buldan ile ortak açıklama yapan CHP lideri, Buldan'ın deprem üzerinden iktidarı eleştiren sözlerine 'evet, evet,' diyerek destek verdi.

BM ACİL YARDIM KOORDİNATÖRÜ: SON YÜZYILDAKİ EN KÖTÜ OLAY

BM Acil Yardım Koordinatörü Griffiths Kahramanmaraş'ta yaşanan çifte depremlere ilişkin açıklamada bulundu. GGriffiths, 'Depremin merkezi üssü olan bu yerde pazartesi yaşanan (depremler) son yüzyılda bölgede meydana gelen en kötü olay.' dedi.

BM GENEL SEKRETERİ: ZAMANIMIZIN EN BÜYÜK DOĞAL AFETLERİNDEN BİRİ

BM Genel Sekreteri Guterres, Kahramanmaraş merkezli depremler için 'Zamanımızın en büyük doğal afetlerinden biri.' değerlendirmesinde bulundu. Guterres, 'Pek çok kişinin hayatını kaybetmesinin yasını tutuyoruz ve trajik bilanço artmaya devam ediyor. Binlerce bina yıkıldı. On binlerce insan soğuk kış şartlarına maruz kaldı. Okullar ve hastaneler yıkıldı. Çocuklar kalıcı travma yaşıyor.' dedi.

ABD DIŞİŞLERİ SÖZCÜSÜ: SON ASRIDA GÖRÜLEN EN ŞİDDETLİ DEPREMLER

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Kahramanmaraş merkezli depremlerin son asırda görülen en şiddetli depremler olduğunu söyledi. Sözcü, 'Bu deprem yüzyılın en şiddetli depremlerindendi ve bundan etkilenen kurbanlara, hayatta kalanlara, kurtarma ekiplerine, yardım ekiplerine, ailelere, komşu ve arkadaşlarına taziyemizi iletiyoruz.' dedi.

WASHİNGTON POST: ABD'DE KÖPRÜLERİ YIKARDI

ABD'nin önde gelen gazetelerinden The Washington Post, Türkiye'de meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin çarpıcı bir analiz kaleme aldı. Analizde Türkiye depremi, 1989 yılında ABD'nin Kaliforniya eyelatinde meydana gelen Loma Prieta depremi ile kıyaslandı. 1989 yılındaki depremde San Francisco Körfez Köprüsü'nün çok güçlü bir şekilde sallandığı belirtilirken Türkiye depreminin ABD'de yaşanması halinde köprüleri yıkacağına dikkat çekildi.

İNGİLİZ DEPREM UZMANI HİCKS: İNGİLTERE İKİYE BÖLÜNÜRDÜ

İngiliz deprem uzmanı Stephen Hicks, yaşanan depremi kendi ülkesiyle kıyasladı. Hicks, 'Size Türkiye'deki depremin büyüklüğü hakkında bir fikir vermesi için, USGS ShakeMap'i Britanya Adaları'nın üzerine yerleştirirsek, fay, Severn Halici'nden Humber Halici'ne kadar kırılırdı. İngiltere'nin büyük bir kısmı en azından yoğunluk seviyesi 7'nin olduğunu görecekti. Birmingham, Manchester, Sheffield ve Bristol gibi şehirler harap olacak ve neredeyse dümdüz olacaktı. Binalarımız bu kadar şiddetli sarsıntıya dayanamaz. İngiltere, fermuarın açılmasıyla esasen ikiye bölünmüş olacaktı' dedi.

Tüm dünya kabul etti, Kılıçdaroğlu provokasyon peşine düştü: Asrın felaketiymiş...

ABD'Lİ SİSMOLOG TOBİN: BAŞKA ÖRNEĞI YOK

ABD'li sismolog Profesör Harold Tobin, Türkiye'yi sarsan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremleri değerlendirdi. Türkiye'nin depreme en yatkın ülkelerden biri olduğunu hatırlatan Tobin, 'Bunlar, sadece Türkiye'de son yıllarda yaşadığımız en büyük deprem değil, dünyada da son yüzyılda ya da daha uzun süredir meskûn bölgelerde yaşanan en büyük deprem 24 saatten kısa bir süre içinde bu kadar büyük iki deprem neredeyse eşi benzeri görülmemiş bir olay. Sismolojik aletlerin icadından bu yana böyle bir olay görmedik' diye konuştu

JEOFİZİK PROFESÖRÜ ŞERİF BARIŞ: SIRADIŞI BİR DEPREM YAŞADIK

Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Profesörü Şerif Barış, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7'lik büyük bir depremden kısa süre sonra Elbistan ilçesinde 7.6'lık ikinci bir deprem olmasının büyük bir sürpriz olduğunu belirterek, 'Bu Türkiye'de bir ilkti, çünkü dünyada da çok görülen bir şey değil. Bu deprem sıradışıydı' dedi. Kahramanmaraş depremlerinde, 7.2 büyüklüğündeki 1995 Kobe, 2017 Kumamoto depremlerinin yaklaşık 10 katı fazla enerji çıkmıştır' diye konuştu

ABD'Lİ DEPREM UZMANI HUBBARD: OLAĞAN DIŞI

ABD'li deprem uzmanı Doç. Dr. Judith Hubbard, Kahramanmaraş merkezli depremlerin, meydana geldiği fay sistemi üzerinde daha önce tespit edilenlerden daha büyük olması açısından 'olağan dışı' olduğunu belirtti. Depremin kendisi yaklaşık 75 saniye sürdüğünü söyleyen Hubbard, 'Sarsıntı muhtemelen çok daha uzun sürdü. Çünkü zemin hala ilk kırılmaya tepki veriyor.' dedi.

Tüm dünya kabul etti, Kılıçdaroğlu provokasyon peşine düştü: Asrın felaketiymiş...
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