OHAL ilan edilen illerdeki maaş ödemelerine ilişkin yeni düzenleme

Mali Suçları Araştırma Kurulu, OHAL illerindeki maaş ödemelerine ilişkin yeni düzenlemeyi duyurdu.Resmi Gazete'de yayımlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği'nde şu bilgilere yer verildi:Konuya ilişkin bilgilendirme şu şekilde:Maaş ödemelerinde sıkıntı yaşanmaması hem de diğer bankalar ile arasında olacak işlemlerde sıkıntı yaşamaması adına MASAK olarak Finansal Kuruluşlarımızın OHAL ilan edilen illerimizde 08.02.2023 den itibaren 1 ay süreyle;- Kimliklerini gösterir herhangi bir belgeyle,- Mümkün olmaması durumunda kişinin beyan ettiği kimlik bilgilerinin kontrolu ile kontrol edilmesi ile işlem yapılması sağlanabilecektir.