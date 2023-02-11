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Gaziantep'te bir baba ve 4 yaşındaki kızı 132'nci saatte enkazdan sağ çıkarıldı

İslahiye ilçesinde bir baba ve 4 yaşındaki kızı, enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Baba ile kızının sağlık durumunun iyi olduğu gözlendi.

Gaziantep'te bir baba ve 4 yaşındaki kızı 132'nci saatte enkazdan sağ çıkarıldı
Ekleme: 11.02.2023 - 15:29 Güncelleme: 11.02.2023 - 15:42 / Editör: Ozge Selin
Gaziantep'te bir baba ve 4 yaşındaki kızı 132'nci saatte enkazdan sağ çıkarıldı
Türkiye'nin gözü kulağı bugün yaşanacak mucizelerdeydi…

Depremin 6'ncı gününde Gaziantep'ten iyi bir haber daha geldi.

Baba ile kızı kurtarıldı
İslahiye ilçesinde baba Sezai Karabacak ve 4 yaşındaki kızı Şengül Karabacak, enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

Baba ile kızının sağlık durumunun iyi olduğu gözlenirken, 132'nci saatte gelen kurtuluş anına tanıklık edenler gözyaşlarını tutamadı.

Ekiplere bilgi de verdi
Sedye üzerinde koluna serum takılan babanın, kurtarma ekiplerine bilgi verdiği de görüldü. Baba UMKE ekiplerine 'Eşimi de bulun' dedi.

Gaziantep'te bir baba ve 4 yaşındaki kızı 132'nci saatte enkazdan sağ çıkarıldı

Gaziantep'te bir baba ve 4 yaşındaki kızı 132'nci saatte enkazdan sağ çıkarıldı
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Gaziantep'te bir baba ve 4 yaşındaki kızı 132'nci saatte enkazdan sağ çıkarıldı
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