Fenerbahçe, enkazdan sağ çıkan Kamilcan Ağdaş için mesaj yayınladı! 'Seni bekliyoruz'

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki şiddetli deprem tam 10 şehrimize ağır hasarlar verdi. Yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen depremlerden sonra tüm Türkiye'de seferberlik ve OHAL ilan edildi.Merkez üssü Kahramanmaraş'ta gerçekleşen deprem sonrası, tüm Türkiye yaralarını sarmaya devam ediyor. Depremin üzerinden 5 gün geçmesine rağmen enkazlardan da mucize haberler geliyor.Kamilcan, ertesi gün maç var diye geceden Fenerbahçe formasını giydiğini söyledi. O görüntü sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşıldı.Kahramanmaraş'ta depremin 119. saatinde enkazdan canlı olarak çıkarılan 16 yaşındaki Kamilcan Ağdaş'ın o görüntüleri kısa sürede gündem oldu.Fenerbahçe, üzerinde sarı-lacivertli forma olan Kamilcan Ağdaş için bir mesaj yayınladı. Yayınlanan mesajda, 'Fenerbahçe'nin paylaşımı: 'Bu gece, 119. saatte gözlerimizde yaş, mucizelere bir kez daha inandık biz! Daha gidilecek çok maçımız var, seni bekliyoruz Kamilcan.'