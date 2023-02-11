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Depremin vurduğu Şanlıurfa'dan bilirkişi raporu: Ciddi malzeme eksiklikleri var

209 binanın yıkıldığı kentte yapılan incelemelerde, kullanılan malzemelerin kalitesiz ve betonun dayanıksız olduğu belirlendi.

Depremin vurduğu Şanlıurfa'dan bilirkişi raporu: Ciddi malzeme eksiklikleri var
Ekleme: 11.02.2023 - 11:27 Güncelleme: 11.02.2023 - 11:28 / Editör: Ozge Selin
Depremin vurduğu Şanlıurfa'dan bilirkişi raporu: Ciddi malzeme eksiklikleri var
Türkiye, tarihinin en şiddetli afeti ile mücadele ediyor.

Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen deprem, Kahramanmaraş merkezli olarak 6 Şubat'ta yaşandı.

İlk olarak gece 04.17'de hissedilen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından öğle saatlerinde 7.6 şiddetinde deprem meydana geldi.

Sarsıntı; Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman ve Hatay'da da yıkıma sebep oldu.

6'ncı güne girilen felakette, can kayıplarındaki bilanço ise giderek ağırlaşmaya başladı.

Devletin tüm kurumları da ilk andan itibaren afet bölgelerine seferber oldu.

Zamana karşı yarışta umut bir kez bile azalmazken, 125'inci saatte dahi mucizevi kurtarışlar oldu.

Şanlıurfa'da bilirkişi heyeti oluşturuldu
Depremzedelerin de yaraları sarılmaya başlanırken, sahada hummalı çalışmalar yürütüldü.

Şehirlerde enkaza dönen binalarda da araştırmalara başlandı. Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Şanlıurfa'da da bilirkişi heyeti oluşturuldu.

Arama-kurtarma çalışmalarının tamamlanmasıyla, heyet tarafından yıkılan 209 binada inceleme başlatıldı.

Ciddi malzeme eksiklikleri olduğu belirlendi
Yapılan ilk araştırmalarda, ihmalkarlıklar gözler önüne serildi.

Görevlilerin 33 kişinin ölümüne neden olan binadaki ilk bulgularında, ciddi malzeme eksiklikleri olduğu tespit edilirken, kullanılan malzemelerin de kalitesiz ve betonun dayanıksız olduğu belirlendi.

"Yumruk büyüklüğünde büyük taşlar gördük"
Osmanağan Apartmanı'nda inşaattaki malzeme kalitesinin standartların çok altında olduğunu belirten görevli, “İnşaatlarda en fazla 3 santimetre büyüklüğünde çakıl olması gerekiyorken yumruk büyüklüğünde büyük taşlar gördük. Bu da beton dayanımında ciddi düşüşlere sebep olan bir şey.” İfadelerini kullandı.

Heyet, enkazda çok ince demirlerin olduğunu belirtirken, büyük kısmının paslı ve yapısı bozuk olduğunu da aktardı.
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